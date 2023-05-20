10 невероятных фактов об океане

С незапамятных времен океан играет ключевую роль в ходе человеческой истории, однако, несмотря на это, большая часть океанских глубин остается неизведанной — ученые полагают, что на данный момент мы исследовали лишь 10% мирового океана. Этот факт оставляет огромный простор для воображения, но даже того немногого, что мы уже знаем и видели, достаточно, чтобы вызвать благоговейный трепет.
На дне океана есть огромная трещина, в которой земная кора постоянно обновляется. Магма поднимается, затем остывает, отталкивая более старую кору и оставляя на ее месте молодую кору. Эта трещина называется Срединно-Атлантическим хребтом — место разделения Евразийской и Североамериканской плит в северной Атлантике и Африканской и Южно-Американской плит в южной Атлантике. Из-за этих разделений хребет расширяется до 5 сантиметров в год. И хотя Срединно-Атлантический хребет может похвастаться внушительной длиной (более 16 000 километров!), он является лишь малой частью глобальной системы срединно-океанических хребтов. Протяженность этой системы составляет 65 000 километров, что делает ее крупнейшей геологической особенностью планеты и почти вдвое длиннее земного экватора.
Помимо извержений вулканов и землетрясений, ученые обнаружили в этом регионе обширные гидротермальные поля с периодическими выбросами жерловой жидкости, что создает подводные горячие источники. К счастью, часть Срединно-Атлантического хребта можно изучить, не погружаясь на глубину. Этот горный массив иногда достигает достаточной высоты, чтобы образовать вулканические острова — среди них остров Вознесения, остров Святой Елены и Исландия.
Бездна Челленджера находится на самом дне Марианской впадины. Максимальная глубина бездны составляет около 10 900 метров, что делает ее самой глубокой точкой на Земле — туда спокойно поместятся Гранд-Каньон и Эверест вместе взятые. До 2019 года только три человека спускались на самое дно Бездны Челленджера. Первая пилотируемая экспедиция состоялась в 1960 году; тогда Дон Уолш и Жак Пикар стали первыми, кто покорил Глубину Челленджера, и они провели там примерно 30 минут. Пятьдесят два года спустя Джеймс Кэмерон в одиночку погрузился в бездну на подводной лодке, которую сам же и помог спроектировать. Он исследовал дно в течение нескольких часов и вернулся с небольшим образцом ила. С 2019 года начались более частые экспедиции; в том числе погружение совершили астронавт Кэтрин Д. Салливан и альпинистка Ванесса О’Брайен, ставшие первыми женщинами, спустившимися на дно Бездны. Рекорд по количеству погружений в Бездну принадлежит Виктору Весково, который совершил в общей сложности пятнадцать спусков. Самый интересный факт, который исследователи узнали о Бездне Челленджера, — это вовсе не безмолвная пустошь, которую Кэмерон описал как безликую и лишенную жизни, за исключением мелких бокоплавов. На самом деле, как выяснили ученые, в бездне стоит постоянный шум от землетрясений, китов и гребных винтов кораблей. А в ее глубоких водах проживают весьма причудливые животные, такие как рыба-дракон.
Не просто так почти 10% населения Земли страдают талассофобией, боязнью океана: ведь опасности, что таит океан, могут находиться буквально у вас под ногами. Но действительно ли океанские глубины страшнее космоса? Согласно экспертам… Да, намного страшнее! Саммер Эш, астрофизик из Колумбийского университета, заявил: «Океан намного страшнее! В космосе вас хочет убить только физика, но в океане речь идет о физике ПЛЮС биологии!». Давление в самой глубокой части океана составляет 1086 бар, что более чем в 1000 раз превышает стандартное атмосферное давление на уровне моря. Говоря простым языком: представьте себе гигантского слона и перенесите весь его вес на свой большой палец. И даже если убрать давление, в океанских глубинах вас обязательно убьет что-нибудь другое: воду пить нельзя, это вызовет переохлаждение, а большинство морских обитателей с легкостью отправят вас прямиком в водяную могилу. Подводя итог, космос смертельно опасен и убьет вас моментально; а вот океан может убить вас как быстро, так и медленно, сперва садистски подарив ложную надежду.
4. Потайные подводные реки
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Представьте себе свое удивление, если бы во время ныряния с аквалангом вы бы наткнулись под водой на настоящую реку. А именно это произошло с Анатолием Белощиным и его друзьями, когда они ныряли в Мексике. Эта подводная река, получившая название «Cenote Angelita», находится недалеко от Тулума в Мексике, и, хотите верьте, хотите нет, но она, как и настоящая река, течет по морскому дну и заполнена деревьями и листьями. И это не единственный случай: ныряльщики по всему миру находили подводные реки, от берегов Португалии до Австралии. Например, группа исследователей под руководством доктора Дэна Парсона из Университета Лидса также обнаружила похожую реку на дне Черного моря.
Между 200 и 1070 метрами под поверхностью океана находится настоящая «сумеречная зона». Это темный и холодный пейзаж, где меркнет солнечный свет и процветают тайны. Проект Ocean Twilight Zone Project пытается раскрыть секреты этой океанической зоны, которая демонстрирует изобретательность природы. Поскольку света здесь так мало, многие местные существа создают свой собственный свет для привлечения пищи, как в «В поисках Немо»; другие же используют биолюминесценцию для защиты, а некоторые виды развили контросвещение, чтобы не быть замеченными. Согласно некоторым исследованиям, в этой «сумеречной зоне» может быть больше биомассы рыб, чем во всем остальном океане вместе взятом. Сумеречная зона является важной частью глобального климатического процесса, и ее изучение может пролить свет на круговорот воды, питательных веществ и углерода.
Океан играет невероятно важную роль в поддержании температуры Земли. Представьте себе воду как огромную аккумулирующую тепло солнечную панель, поглощающую и рассеивающую солнечную энергию, особенно в тропических водах вдоль экватора. А тем временем земля и атмосфера помогают сохранять тепло, не давая ему уйти в космос после захода солнца.
Но океан не просто хранит тепло, как гигантская водяная печь — он мастер делиться им со всем миром, ведь почти все дожди начинают свое путешествие в виде океанического пара. Неудивительно, что в тропиках выпадает так много дождей — именно здесь пик поглощения и испарения тепла океана.
Океанские течения в свою очередь занимают центральную роль в формировании погодных условий. Эти течения вызываются поверхностными ветрами, разницей температур, вращением Земли и даже гравитацией Луны, очерчивающей береговые линии. Действуя как конвейерная лента, эти течения переносят теплую воду и осадки от экватора к полюсам, а холодную воду возвращают обратно в тропические регионы, чтобы запустить цикл заново. Без этих океанических течений наш мир был бы царством экстремальных явлений, с палящими экваториальными температурами и ледяными полярными холодами, что сделало бы большую часть Земли непригодной для жизни.
По оценкам, в недрах океана скрывается около 20 миллионов тонн золота. Но пока вы не начали строить планы на это состояние, учтите, что достать его — работа не из легких. Если бы это было так, каждое правительство в мире уже попыталось бы это сделать. Получить доступ к нему так сложно, потому что золото, скрывающееся в океане, существует в мизерных концентрациях в масштабе частиц на триллион. Для сравнения: каждый литр морской воды содержит всего 13 миллиардных долей грамма золота. Если бы это золото можно было извлечь и продать, речь бы шла об ошеломляющей сумме — что-то из серии богатств Скруджа Макдака. Но посмотрим правде в глаза — в ближайшее время эти океанские богатства никому из нас не достанутся.
8. Загадочный «блуп»
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В 1997 году исследователи, наблюдавшие за вулканической активностью в южной части Тихого океана с помощью гидрофонов, расположенных на расстоянии 3300 километров друг от друга, уловили чрезвычайно громкий и непонятный звук. Этот звук стал известен как «Bloop» и привел научное сообщество в восторг и недоумение одновременно. «Bloop» вызвал множество заговоров и теорий: некоторые предположили, что это были секретные подводные военные учения или звуки огромных подводных кораблей. Другие считают, что это были гигантские головоногие моллюски или другие неизведанные морские существа. Ученые установили больше гидрофонов за следующие восемь лет по мере того, как слышали все более частые звуки. В конце концов, они отследили «Bloop», и источником оказались не мифические звери или секретные технологии, а нечто совершенно естественное — ледотрясение.
Когда такие объекты, как воздух или вода, движутся по поверхности земли, кажется, что они изгибаются, а не движутся по прямой линии. Это происходит потому, что разные участки земной поверхности вращаются с разной скоростью — по сути, эффект карусели в гораздо большем масштабе. В Северном полушарии объекты, движущиеся на север, изгибаются вправо, а в Южном полушарии они изгибаются влево. Искривление вызвано тем, что их скорость относительно поверхности изменяется по мере движения объектов по вращающейся планете. Это искривление и является эффектом Кориолиса. Эффект Кориолиса имеет важные последствия — он влияет на глобальные ветры, создавая преобладающие ветры, такие как пассаты и западные ветры. Это также влияет на океанские течения и даже траектории полета самолетов. Понимание эффекта помогает нам ориентироваться в динамических системах нашей планеты.
Вы наверняка слышали о Большом тихоокеанском мусорном пятне (GPGP) между Гавайями и Калифорнией — это самая большая из пяти зон скопления пластика, обитающих в наших океанах. Каждый год до 2,66 миллиона тонн пластика попадает в море, и более половины из них не уходит на дно. Этот мусор медленно плавает, пока в конечном итоге не соединяется с медленным водоворотом мусора. Пятно растянулось на 1,6 миллиона квадратных километров, затмевая своим размером Техас и Францию вместе взятые. Многие организации работают над его очисткой, но ежегодно добавляемое количество мусора делает эту битву бесконечной. К счастью, в начале этого года ученые из Австралии обнаружили плесень, которая может разлагать пластик за 140 дней. Хочется верить, что человечество сможет использовать это открытие с пользой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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