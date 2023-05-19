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Перехват воришек

Перехват воришек

Автор:
19 мая 2023 13:54
Метки: Бразилия   воры   
1586
1
1
Перехват воришек
В Бразилии воров мотоциклов неожиданно перехватили и жёстко наказали через несколько минут после преступления

Источник:

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Метки: Бразилия   воры   
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8  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Какие поступки - такие и меры. Правильно. Мордой в асфальт - на много эффективней, чем "стой, стрелять буду..." и прочая лингвистическая зарядка громким голосом
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9k
Борис Карабанов Час назад
Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей!
Увижу ли Бразилию,
Бразилию, Бразилию
Увижу ли Бразилию
До старости моей?
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1k
Nick Час назад
И все при деле....
Ссылка youtu.be
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Duke_kir Час назад
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7k
tamin 2 часа назад
Нормально так приложили.
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