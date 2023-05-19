FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13982 поста • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Компсогнат: деятельный куроящер, который правил пустыней

Компсогнат: деятельный куроящер, который правил пустыней

Автор:
19 мая 2023 10:33
Сообщество : Животные
Метки: динозавр   древность   интересно   история   компсогнат   птица   строение   хищник   эра   
914
7

Эпоха динозавров давно осталась в прошлом. Но интерес к этим огромным созданиям не исчезает. Хотя не все из них были огромными. И это существо можно охарактеризовать одним выражением – мал, да удал.

Название «компсогнат» (compsognathus) переводится как «изящная челюсть». И с этим не поспоришь – определённая доля эстетики во внешнем виде этого создания имелась: метровая длина, тонкие сильные конечности, гибкая подвижная шея, увенчанная головой клиновидной формы. Эдакий балерун при весе не более 3 кг.

×
×

То есть весил компсогнат не больше обычной курицы. Но отличался куда большим обжорством. Мотались динозаврики на тонких лапках что твои вспышки молнии. А вопить могли так, что любая банши скончается от зависти.

Окаменелости, позволившие воссоздать облик этих динозавриков, обнаружились в Германии и Франции. Они позволили установить, что этот некрупный ящер жил в поздний меловой период как в Европе, так и в Азии. Излюбленным местом обитания был сухой тропический климат.

То есть компсогнат стал настоящим королём пустынь, ведь более крупные собратья по дино-цеху там не водились: не подходил им климат и отсутствие пищи в больших объёмах. А этот кроха лупил всё, что попадалось в его изящную вытянутую пастеньку: насекомых, ящериц, даже мелких животных. Длинные конечности позволяли развивать солидную скорость, буквально хватая ошалевшую добычу на лету.

Спилберга этот император песков впечатлил. И режиссёр задействовал его в картине «Парк Юрского периода». Где компсогнаты представлены стадными  животными. Хотя в действительности, скорее всего, это было не так: ящеры жили и охотились поодиночке.

Во второй части фильма эти динозаврики представлены милыми зелёными симпатягами с желтоватым брюшком. Люди очарованы крохами и даже не подозревают, что в действительности они очень даже опасные хищники. Впрочем, с человеком бы в реальности они не справились: слишком мелкий рост и недостаточно острые зубы.

Во время изучения окаменелостей учёные пришли к выводу, что компсогнат очень похож на птиц. Учитывая такое родство, не стоит поворачиваться к курам спиной. Просто на всякий случай.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: динозавр   древность   интересно   история   компсогнат   птица   строение   хищник   эра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Rom Час назад
Вопить точно могли? Нашли признаки голосовых связок? Как раз читал когда то, что динозавры не издавали звуков особенных никаких. Как и сегодня крокодилы, ящерицы.... Хотя черт их разберет. Но одно пишут, то другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Оксид Бетона 49 минут назад
Навряд ли он жрал больше курицы, при одном с ней весе. Курица, все-таки теплокровная, а компсогнат - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#в мире#Автовсячина#забавно#подборка#Россия#знаменитости#природа
#Юмор#люди#интересное#животные#история#кино#истории#фильм#шоу бизнес#истории людей
#интересно#Прикол#машина#США#ДТП#позитив#факты#аварии#авто аварии#Еда
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история 45 уникальных археологических находок и памятников истории 45 уникальных археологических находок и памятников истории В древнеегипетском храме обнаружили знаки зодиака В древнеегипетском храме обнаружили знаки зодиака Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники Самые интересные археологические находки уходящего года Самые интересные археологические находки уходящего года

На что жалуетесь?

Вернуться