Компсогнат: деятельный куроящер, который правил пустыней

Эпоха динозавров давно осталась в прошлом. Но интерес к этим огромным созданиям не исчезает. Хотя не все из них были огромными. И это существо можно охарактеризовать одним выражением – мал, да удал.
Название «компсогнат» (compsognathus) переводится как «изящная челюсть». И с этим не поспоришь – определённая доля эстетики во внешнем виде этого создания имелась: метровая длина, тонкие сильные конечности, гибкая подвижная шея, увенчанная головой клиновидной формы. Эдакий балерун при весе не более 3 кг.
То есть весил компсогнат не больше обычной курицы. Но отличался куда большим обжорством. Мотались динозаврики на тонких лапках что твои вспышки молнии. А вопить могли так, что любая банши скончается от зависти.
Окаменелости, позволившие воссоздать облик этих динозавриков, обнаружились в Германии и Франции. Они позволили установить, что этот некрупный ящер жил в поздний меловой период как в Европе, так и в Азии. Излюбленным местом обитания был сухой тропический климат.
То есть компсогнат стал настоящим королём пустынь, ведь более крупные собратья по дино-цеху там не водились: не подходил им климат и отсутствие пищи в больших объёмах. А этот кроха лупил всё, что попадалось в его изящную вытянутую пастеньку: насекомых, ящериц, даже мелких животных. Длинные конечности позволяли развивать солидную скорость, буквально хватая ошалевшую добычу на лету.
Спилберга этот император песков впечатлил. И режиссёр задействовал его в картине «Парк Юрского периода». Где компсогнаты представлены стадными животными. Хотя в действительности, скорее всего, это было не так: ящеры жили и охотились поодиночке.
Во второй части фильма эти динозаврики представлены милыми зелёными симпатягами с желтоватым брюшком. Люди очарованы крохами и даже не подозревают, что в действительности они очень даже опасные хищники. Впрочем, с человеком бы в реальности они не справились: слишком мелкий рост и недостаточно острые зубы.
Во время изучения окаменелостей учёные пришли к выводу, что компсогнат очень похож на птиц. Учитывая такое родство, не стоит поворачиваться к курам спиной. Просто на всякий случай.
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