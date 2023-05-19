Компсогнат: деятельный куроящер, который правил пустыней

Во второй части фильма эти динозаврики представлены милыми зелёными симпатягами с желтоватым брюшком. Люди очарованы крохами и даже не подозревают, что в действительности они очень даже опасные хищники. Впрочем, с человеком бы в реальности они не справились: слишком мелкий рост и недостаточно острые зубы.