Портативный дом, который можно разложить за несколько часов

FISHKINET
Шлем виртуальной реальности Apple будет стоить около $4000 Шлем виртуальной реальности Apple будет стоить около $4000 Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт, поработать грузчиками или потаксовать Рита Дакота предложила всем, у кого нет денег на её концерт,... "Спиногрызы только бухать мешают": пользователи рассуждают, брать детей в отпуск или нет "Спиногрызы только бухать мешают": пользователи рассуждают, брать... Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про особенности семейной жизни в Азии Девушка из Кыргызстана вышла замуж за японца и рассказывает про... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился «Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин... Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса Так сейчас выглядят улицы Лос-Анджелеса Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток Коровкинг и скринжали: новая подборка каламбуров и лингвошуток Играем в гольф правильно Играем в гольф правильно "Пошёл ты!": как продавцы-хамы общаются с покупателями "Пошёл ты!": как продавцы-хамы общаются с покупателями «Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и западное ТВ «Абсолютное позорище»: Артемий Лебедев сравнил российское и... Джулиан Восс-Андреа — квантовый физик, ставший скульптором Джулиан Восс-Андреа — квантовый физик, ставший скульптором «Неоновая» Москва во времена СССР «Неоновая» Москва во времена СССР Звук запуска ядерного реактора Звук запуска ядерного реактора Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил его сына в уличной драке Отец года из Ингушетии решил наказать школьника, который победил... Рабочий подумал, что остался один и решил спеть Рабочий подумал, что остался один и решил спеть Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек Чак всемогущий: что мы знаем о крутом рейнджере Чаке Норрисе Чак всемогущий: что мы знаем о крутом рейнджере Чаке Норрисе
Портативный дом, который можно разложить за несколько часов

Портативный дом, который можно разложить за несколько часов

Автор:
16 мая 2023 14:29
Метки: Boxabl   портативный дом   
995
1
1
Boxabl показали портативный дом, который можно разложить за несколько часов.
Размер - 40 квадратных метров. Цена - 50000$.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Boxabl   портативный дом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
vedun 57 минут назад
Канализация, электричество, холодная вода... Ну и наконец - сквозняки на местах стыковки... Имхо дичь дичайшая за 50000 зеленых президентов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
87
ЧЕбуратор 8 минут назад
Даже сразу с мебелью....

Спасибо, не нужно такое "счастье".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115615



Другие посты автора
Популярное
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
О чём молчат мужчины: немного тайн сильной половины человечества
«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»
«Жахни мне в лицо»: армянская певица оконфузилась на «Евровидении»
Набирающие популярность
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
В США продают затоталенный Lamborghini Aventador Ultimae
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Не надо кис-кис: как правильно обратить на себя внимание кошки?
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это чувство...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#автомобили#аварии#позитив#США#драка#налоги#улыбнуло
#Юмор#животные#ДТП#автомир#авто аварии#забавно#шоу бизнес#картинки#СССР#Жизнь
#Прикол#люди#в мире#машина#Россия#интересно#подборка#кино#факты#Англия
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару Забавный розыгрыш женщины в ресторане Забавный розыгрыш женщины в ресторане Корреспондент, у которого на всё две точки зрения Корреспондент, у которого на всё две точки зрения Рабочий подумал, что остался один и решил спеть Рабочий подумал, что остался один и решил спеть Лихая схватка двух соболей Лихая схватка двух соболей

На что жалуетесь?

Вернуться