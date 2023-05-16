995
1
1
Boxabl показали портативный дом, который можно разложить за несколько часов.
Размер - 40 квадратных метров. Цена - 50000$.
Размер - 40 квадратных метров. Цена - 50000$.
Источник:
Ссылки по теме:
- Забавный розыгрыш женщины в ресторане
- Рабочий подумал, что остался один и решил спеть
- Спуск с горки с эффектным финалом
- Неосторожное обращение с газовым баллоном привело к пожару
- Как разные породы собак реагируют на стрижку когтей
Метки: Boxabl портативный дом
Новости партнёров
реклама
Спасибо, не нужно такое "счастье".