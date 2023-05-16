Семакау — мусорное чудо Сингапура

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Мусорный полигон Семакау — это островной полигон по утилизации отходов Сингапура. На него свозят отходы, не подлежащие переработке. Кстати, это единственный оставшийся мусорный полигон в островном государстве.
Изначально остров Семакау был рыбацким. Всё изменилось в 1987 году, когда правительство стало выкупать недвижимость у островитян. Последний житель Семакау покинул остров в 1991 году.
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Полигон занимает площадь в 3,5 км2, а вместимость составляет 63 000 000 м3. Специалисты возвели защитную насыпь между островами Пулау-Семакау и Пулау-Сакенг.
Подготовительные работы на полигоне были закончены в 1999 году. 1 апреля 1999 года полигон заработал.
Планируется утилизировать мусор вплоть до 2045 года.
Планируется утилизировать мусор вплоть до 2045 года.
Полигон разделён на сектора. Когда один сектор засыпается мусором, сверху укладывается грунт и высаживаются деревья. В основном здесь утилизируют золу с мусоросжигательных заводов Сингапура. А для защиты коралловых рифов и океанических вод границы полигона защищены материалом, который не позволяет просачиваться отходам в океан.
Значительную часть полигона в настоящее время занимают мангровые заросли.
Для улучшения биологического разнообразия в 2007 году рядом с полигоном был открыт коралловый питомник. Курируют проект кораллового питомника Национальный Университет Сингапура, а также Национальное агентство по охране окружающей среды.
Для улучшения биологического разнообразия в 2007 году рядом с полигоном был открыт коралловый питомник. Курируют проект кораллового питомника Национальный Университет Сингапура, а также Национальное агентство по охране окружающей среды.
В 2005 году полигон был открыт для проведения увеселительных и развлекательных мероприятий. С тех пор полигон Семакау стал одним из туристических центров страны.
За состоянием прибрежных вод, коралловых рифов и почвы проводится непрерывный мониторинг.
За состоянием прибрежных вод, коралловых рифов и почвы проводится непрерывный мониторинг.
План острова
Искусственная бухта разделяется на небольшие участки и засыпается мусором по мере заполнения ячейки.
Хотели бы побывать на полигоне?
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Метки: Семакау мусорные полигоны океанические полигоны островные полигоны сингапур утилизация мусора
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