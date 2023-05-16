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Семакау — мусорное чудо Сингапура

Семакау — мусорное чудо Сингапура

Автор:
16 мая 2023 19:52
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Семакау   мусорные полигоны   океанические полигоны   островные полигоны   сингапур   утилизация мусора   
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Мусорный полигон Семакау — это островной полигон по утилизации отходов Сингапура. На него свозят отходы, не подлежащие переработке. Кстати, это единственный оставшийся мусорный полигон в островном государстве.
Изначально остров Семакау был рыбацким. Всё изменилось в 1987 году, когда правительство стало выкупать недвижимость у островитян. Последний житель Семакау покинул остров в 1991 году.
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Полигон занимает площадь в 3,5 км2, а вместимость составляет 63 000 000 м3. Специалисты возвели защитную насыпь между островами Пулау-Семакау и Пулау-Сакенг.
Подготовительные работы на полигоне были закончены в 1999 году. 1 апреля 1999 года полигон заработал.

Планируется утилизировать мусор вплоть до 2045 года.
Полигон разделён на сектора. Когда один сектор засыпается мусором, сверху укладывается грунт и высаживаются деревья. В основном здесь утилизируют золу с мусоросжигательных заводов Сингапура. А для защиты коралловых рифов и океанических вод границы полигона защищены материалом, который не позволяет просачиваться отходам в океан.
Значительную часть полигона в настоящее время занимают мангровые заросли.

Для улучшения биологического разнообразия в 2007 году рядом с полигоном был открыт коралловый питомник. Курируют проект кораллового питомника Национальный Университет Сингапура, а также Национальное агентство по охране окружающей среды.
В 2005 году полигон был открыт для проведения увеселительных и развлекательных мероприятий. С тех пор полигон Семакау стал одним из туристических центров страны.

За состоянием прибрежных вод, коралловых рифов и почвы проводится непрерывный мониторинг.

Хотели бы побывать на полигоне?

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Метки: Семакау   мусорные полигоны   океанические полигоны   островные полигоны   сингапур   утилизация мусора   
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