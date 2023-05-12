Карательная кулинария: готовим запеканку

Если честно, то творог я терпеть не могу, прямо ненавижу всей душой. Именно по этой причине поделюсь рецептом божественной запеканки, есть которую я, конечно, не буду.
Этим рецептом поделилась ещё моя прабабушка. Она всегда готовила только так. Жидкая внутри и с хрустящей корочкой из манки.
Можно есть с мё-ё-ёдом или просто со смета-а-а-а-а-аной.
Ингредиенты
- 5 столовых ложек манки
- 1 столовая ложка сметаны
- 2 куриных яйца (можно заменить диким кабаном)
- 2 пачки творога (360-400 гр)
- 7-8 столовых ложек молока
- половина чайной ложки ванильного сахара
- 3 столовые ложки сахара
- разрыхлитель (дозу подбирайте по инструкции на упаковке)
- масло растительное или сливочное для смазывания формы
Приготовление
Сначала всыпаем манку в жёлтую посуду и заливаем молоком. Некоторые предпочитают бахнуть туда полстакана водки, но у меня водка закончилась, поэтому использую молоко. Пусть набухает в течение 30 минут. Смотри, как я делаю, какая красота!
Взбивать яйца лучше в каменной ступе. Моя бабка так делала в деревне. Выйдет, помню, возьмёт яйца, да и взбивает прямо в скорлупе.
Яйца взбили, теперь нужно добавить в манку творог и сметану и вымешать это в гомогенизированное неприглядное хрючево. Чем хуже, тем лучше. Я люблю, когда с комочками.
Добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Перемешиваем, вот так, так, ещё перемешиваем. Готово!
Ты чувствуешь, какие ароматы? Это очень интересный запах!
В смазанную форму вываливаем тесто.
И это мы отправляем, я тебе честно скажу, минимум на
три часа 30 минут, а вообще... чем дольше, тем лучше! Так что отправили... и забыли!
Снимаем с огня вот эту вот красоту.
Как там поживает моя запеканка? А она поживает очень хорошо, просто замечательно. Ты посмотри, какая это красота. Чем чернее, тем лучше! Посмотри, ты видишь? Вот! Иди посмотри, какая сказка!
Получилось не просто аппетитно, но ещё и красиво.
Вы угощайтесь, я остальные буду выпекать. И не забудьте всё обильно присыпать сахарной пудрой.
Источник:
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А если жёлтой посуды нет, красная сгодится?