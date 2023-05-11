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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Кто такие "Никто" и "Абсолютно Никто" и что они делают (или не делают)?
Очень часто встречаются в мемах, но ни один автор так и не объяснил кто эти персонажи. Бывшие автора? Единственное, что приходит в голову.
Кстати - не темноКОЖИЙ а покрытый темной шерстью.