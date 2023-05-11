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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
11 мая 2023 09:01
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1283
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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13  комментариев
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32k
Андрей Иванов 2 часа назад
Винни изначально БУРЫЙ, то есть пиндосы уже тогда этой хернёй страдали.
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ZeroCross.ru 14 минут назад
ну у супермена кроме очков еще труселя поверх трико - как всё не просто
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45k
Aleksandr 21 минуту назад
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32k
АнтонПолднев Час назад
Пояснительную бригаду опять надо.
Кто такие "Никто" и "Абсолютно Никто" и что они делают (или не делают)?
Очень часто встречаются в мемах, но ни один автор так и не объяснил кто эти персонажи. Бывшие автора? Единственное, что приходит в голову.
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2k
Сергей 2 часа назад
Сам ты темнокожий винни-пух, он бурый.
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31k
albedo 2 часа назад
Бурый медведь меня смущает гораздо меньше медведя, болеющего желтухой. (Почти шутка)
Кстати - не темноКОЖИЙ а покрытый темной шерстью.
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