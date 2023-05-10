Почтальон фотографируется с каждым животным, которого встречает за свой рабочий день

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Известно, что почтальоны не любят встречаться с домашними животными, особенно с собаками. Представителей этой профессии специально обучают на курсах самообороны тому, как правильно себя вести и что делать, если они вдруг встретятся с агрессивным зверем. Но, как известно, в каждом правиле есть исключение, которым и стал наш сегодняшний герой.
Хотя собаки обычно недолюбливают почтальонов, псы в Сан-Пауло делают одолжение местному почтовому работнику Анджело Кристиано да Силва Антунеса. В соцсетях его знают как Carteiro Amigo dos Animais, что переводится как «почтальон, дружелюбный к животным». Во время своей рабочей прогулки мужчина находит минуту, чтобы остановиться и поздороваться с очаровательными собаками и кошками, которых он встречает по пути, и даже сделать быстрое селфи с ними.
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Как известно большинству любителей животных, иногда нужно время, чтобы подружиться с собакой или кошкой. Вот почему Антунеса терпеливо подходит к каждому питомцу — чтобы заслужить их доверие постепенно, со временем. Сегодня мужчина делится фотографиями себя и своих очаровательных друзей в интернете, показывая их неоспоримую связь.
Каждая собака, от огромных гончих до миниатюрных щенков, искренне проявляет любовь к Антунесу. На его фотографиях видно, как песики облизывают его лицо и обнимают его. Даже кошки запечатлены невероятно счастливыми быть рядом с ним.
Разносчик писем не только дружит с животными, но и помогает тем, кто нуждается в неотложном медицинском вмешательстве. Он часто спасает больных кошек и собак и отвозит их к местному ветеринару для лечения. На самом деле Антунеса мечтает открыть в будущем свой приют для братьев меньших, чтобы помочь еще большему количеству нуждающихся зверей.
Удивительную связь с животными мужчина объясняет тем, что все свое детство он проводил с собачками. Отсюда и его безграничная любовь ко всем хвостатым. Даже у себя дома он держит несколько кошек и троих песиков.
Может, это люди решили, что собаки слишком предвзято относятся к тем, кто доставляет нам почту, или этот мужчина обладает действительно какой-то тайной силой? Независимо от ответа, он все равно продолжает не только делать свою работу, но и доносить до людей важное сообщение с каждым снимком: «Человек — лучший друг собаки».
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