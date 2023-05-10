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Почтальон фотографируется с каждым животным, которого встречает за свой рабочий день

Почтальон фотографируется с каждым животным, которого встречает за свой рабочий день

Автор:
10 мая 2023 09:47
Сообщество : Животные
395
31
Известно, что почтальоны не любят встречаться с домашними животными, особенно с собаками. Представителей этой профессии специально обучают на курсах самообороны тому, как правильно себя вести и что делать, если они вдруг встретятся с агрессивным зверем. Но, как известно, в каждом правиле есть исключение, которым и стал наш сегодняшний герой.
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5  комментариев
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5k
Рыжая борода 2 часа назад
Местами мимимиметр зашкаливает. Чел явно любит собак и они отвечают ему взаимностью)))
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5k
Babangdida 15 минут назад
Даже с булями подружился. Молодец.
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18k
Александр Полчаса назад
Наверно если у него есть собака, то она осуждает
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1k
thor2006 39 минут назад
Комментарий к фото
вот тут я бы был поосторожнее...
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74k
Viktor 50 минут назад
С каждой собакой - других животных не видел!
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