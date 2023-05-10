Почтальон фотографируется с каждым животным, которого встречает за свой рабочий день

Хотя собаки обычно недолюбливают почтальонов, псы в Сан-Пауло делают одолжение местному почтовому работнику Анджело Кристиано да Силва Антунеса. В соцсетях его знают как Carteiro Amigo dos Animais, что переводится как «почтальон, дружелюбный к животным». Во время своей рабочей прогулки мужчина находит минуту, чтобы остановиться и поздороваться с очаровательными собаками и кошками, которых он встречает по пути, и даже сделать быстрое селфи с ними.