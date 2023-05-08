В Германии мазохиста чудом спасли в лесу после того, как секс-игра пошла не по плану

Недалеко от немецкого Букбурга местные жители услышали крики в лесу. Поспешив на помощь, они увидели привязанного к дереву мужчину, с надетым на голову чулком. Выяснилось, что 51-летний узник оказался любителем БДСМ, который попал в ловушку.

Пострадавший познакомился в интернете на сайте бдсм-знакомств с девушкой, разделявшей его интересы. Сначала всё было хорошо и новые знакомые договорились о встрече и «играх» в лесу.

Игры удались.

Женщина привязала мазохиста к дереву, надела ему на голову колготки и тут ей позвонили. Срочное дело заставило незнакомку покинуть место событий и оставить приятеля в крепких объятиях дерева и веревки.

Мазохист отделался испугом и даже отказался сообщить данные своей подружки.

Полиция всё равно начала расследование в рамках дела об оставлении человека в опасности. Отмечается, что пострадавший недооценил навыки женщины в связывании - навыком привязывания к деревьям она овладела в совершенстве.

На случай неприятностей пострадавшего был с собой был нож, но он не смог до него дотянуться, - сообщает немецкое издание AP News.