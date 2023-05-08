FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10283 поста • 1431 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Германии мазохиста чудом спасли в лесу после того, как секс-игра пошла не по плану

В Германии мазохиста чудом спасли в лесу после того, как секс-игра пошла не по плану

Автор:
08 мая 2023 17:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   бдсм   жизнь.   лес   мазохист   спасение   
802
1

Ролевые игры с БДСМ уклоном чуть не стоили жизни мазохисту в Германии: любитель эротических экспериментов остался связанным и брошенным в лесу.

Недалеко от немецкого Букбурга местные жители услышали крики в лесу. Поспешив на помощь, они увидели привязанного к дереву мужчину, с надетым на голову чулком. Выяснилось, что 51-летний узник оказался любителем БДСМ, который попал в ловушку.

Пострадавший познакомился в интернете на сайте бдсм-знакомств с девушкой, разделявшей его интересы. Сначала всё было хорошо и новые знакомые договорились о встрече и «играх» в лесу.

Игры удались.

Женщина привязала мазохиста к дереву, надела ему на голову колготки и тут ей позвонили. Срочное дело заставило незнакомку покинуть место событий и оставить приятеля в крепких объятиях дерева и веревки.

Мазохист отделался испугом и даже отказался сообщить данные своей подружки.

Полиция всё равно начала расследование в рамках дела об оставлении человека в опасности. Отмечается, что пострадавший недооценил навыки женщины в связывании - навыком привязывания к деревьям она овладела в совершенстве.

На случай неприятностей пострадавшего был с собой был нож, но он не смог до него дотянуться, - сообщает немецкое издание AP News.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   бдсм   жизнь.   лес   мазохист   спасение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Алекс Крайчек 38 минут назад
"Пострадавший обделался легким испугом...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев Полчаса назад
По моему всё как раз таки шло по сценарию. Возможно не по его сценарию, но тем не менее. А менты как всегда всё испортили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
надо было копам его дубинками отхерачить по почкам..раз он любит это дельце..сатанинская европка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72565



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Знамя Победы появилось над Рейхстагом в Берлине
Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс
Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс
Набирающие популярность в сообществах
Утро, оно и в Африке утро
Утро, оно и в Африке утро
Отдых в доме на воде
Отдых в доме на воде
Сериал из короткометражек к 9 мая
Сериал из короткометражек к 9 мая
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#Еда#Приколы#шоу бизнес#Девушка
#Юмор#подборка#в мире#животные#соцсети#суд#кот
#интересно#СССР#полиция#люди#США#Россия
Сериал из короткометражек к 9 мая Сериал из короткометражек к 9 мая Как с помощью теннисного мячика и трёх собак восстановить сгоревший лес Как с помощью теннисного мячика и трёх собак восстановить сгоревший лес Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз Найденная в немецком лесу граната преподнесла сапёрам сюрприз Достать из-под земли, или Спасение из ада Достать из-под земли, или Спасение из ада Престарелые учёные неделю пили воду из лужи, выживая в кустах Престарелые учёные неделю пили воду из лужи, выживая в кустах "Господь, жги!": в Германии от берега отчалил лайнер, битком набитый фанатами БДСМ "Господь, жги!": в Германии от берега отчалил лайнер, битком набитый фанатами БДСМ

На что жалуетесь?

Вернуться