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От улыбки лопнула щека

От улыбки лопнула щека

Автор:
08 мая 2023 07:07
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
1961
30

Прикольные картинки с надписями из сетей

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Метки: Юмор   картинки   мемы.   
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9  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
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11k
kaboza Полчаса назад
во бл...кому-то диалап протянули..грацэ)))
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8k
Vалѣнтиныч 36 минут назад
Комментарий к фото
Ну, бухаете сами - ваше дело. Но корову-то зачем набухивать?
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4k
Горожанин 44 минуты назад
"РЖД откажутся от гравитационных туалетов".
--------
Очередное подтверждение величия прежних цивилизаций и загнивание нынешней.
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15k
Patmaz Час назад
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Никулин
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187
темная_мышь 2 часа назад
Мы видим перевернутым не только отражение в зеркале, но и просто весь мир вокруг. Так уж устроен глаз, как "камера обскура".

Однако, наш мозг автоматически переворачивает картинку "как надо" и до сознания она доходит уже "вниз ногами".

Подобные функции мозга мне однажды довелось испытать на себе. Очередные очки со сложными линзами оказались сделаны так, что перед левым глазом появилась "яма в текстурах", примерно четверть картинки была как бы вогнутой. Это спецэффект через несколько дней незаметно исчез сам собой: глаз его по-прежнему видит, а мозг автоматически подчищает и выдает уже исправленную картинку.
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2k
wwwoffka 1 2 часа назад
Семен Семеныч
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