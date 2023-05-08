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Прикольные картинки с надписями из сетей
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Очередное подтверждение величия прежних цивилизаций и загнивание нынешней.
Однако, наш мозг автоматически переворачивает картинку "как надо" и до сознания она доходит уже "вниз ногами".
Подобные функции мозга мне однажды довелось испытать на себе. Очередные очки со сложными линзами оказались сделаны так, что перед левым глазом появилась "яма в текстурах", примерно четверть картинки была как бы вогнутой. Это спецэффект через несколько дней незаметно исчез сам собой: глаз его по-прежнему видит, а мозг автоматически подчищает и выдает уже исправленную картинку.