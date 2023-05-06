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Менеджеров "Вкусно — и точка" научат вежливости

Менеджеров "Вкусно — и точка" научат вежливости

Автор:
06 мая 2023 21:20
Сообщество : Жить в России
Метки: вежливость   жалобы   правила   рестораны   фастфуд   хамство   этика   
864
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В новом/старом ресторане на букву М, ныне именующемся "Вкусно — и точка" решили перевоспитывать персонал. И всё после кучи жалоб на хамство и негатив.

Руководство ресторанов "Вкусно и точка" решило, что подчинённым пора напомнить кто по правилам гостеприимства всегда прав. Чтобы посетители были довольны, а менеджеры не пропускали жалобы мимо ушей.

Теперь сотрудники должны выучить четыре основные заповеди:

1. Обратиться к клиенту по имени и внимательно выслушать;

2. Извиниться за неудобства и продемонстрировать понимание;

3. Помочь решить проблему или исправить ошибку;

4. Сказать спасибо-пожалуйста.

Просто так уйти от разъярённого клиента теперь не получится, потому что "люди, которые жалуются - самые преданные гости, они хотят помочь ресторану стать лучше!"

Поэтому к ним нужно будет прислушиваться и помогать.

Плюсом — сотрудник обязательно должен запомнить имя клиента в случае разборок и в следующий раз обращаться на вы. Чтобы клиент точно пришёл за наггетсами и картошкой снова. Со слов компании, всё для улучшения сервиса, естественно. Если не справится — могут оштрафовать, - сообщает ТГ-канал MASH.

Идём проверять?

Фастфуд благородных девиц и точка!

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Метки: вежливость   жалобы   правила   рестораны   фастфуд   хамство   этика   
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14  комментариев
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6k
sedoisever 48 минут назад
Это азы обслуживания. Как же бесит, когда ты здороваешься с продавцом или говоришь "спасибо", а он молчит.
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8k
Doctor_Lector 6 минут назад
Откровенного хамства не встречал, но равнодушие присутствовало. А хочется иногда услышать типа "Заходите еще" от молодой и симпатичной девушки.. И сразу по-другому все воспринимается. Во всех магазинах сам всегда предельно вежлив и корректен, в ответ хочется того же. Так что - флаг в руки.
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103
Boka 12 минут назад
Все это прекрасно, но я не хочу знать имен людей, которые меня обслуживают (при всем уважении) и не хочу, что бы они знали мое имя и обращались ко мне по имени Кто придумал, что человеку нравится , как звучит его имя? Я же чувствую лицемерие таких разговоров! Просто работайте хорошо, и будет вам счастье
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4k
Дмитрий Круглов 13 минут назад
Отвратительное заведение с идиотским названием, уже ничем не исправить. Даешь обратно блинные и пельменные!
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12k
Shtoppi 20 минут назад
чего изволите?
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349
Knives22 48 минут назад
Эта ерунда и 20 лет назад была. Но проверять все же не советую.
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9k
Billi_Bons 52 минуты назад
Их научат вежливо произносить фразу: свободный туалет, проходите, пожалуйста?
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349
Knives22 Billi_Bons 49 минут назад
Откуда такое пренебрежительное отношение к чужому труду, голубых кровей будете?
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Knives22 Billi_Bons Полчаса назад
Значит вам понравится что вашу работу сравнят по полезности допустим с вакансией дегустатор говна?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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