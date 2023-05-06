Менеджеров "Вкусно — и точка" научат вежливости

В новом/старом ресторане на букву М, ныне именующемся "Вкусно — и точка" решили перевоспитывать персонал. И всё после кучи жалоб на хамство и негатив.
Руководство ресторанов "Вкусно и точка" решило, что подчинённым пора напомнить кто по правилам гостеприимства всегда прав. Чтобы посетители были довольны, а менеджеры не пропускали жалобы мимо ушей.
Теперь сотрудники должны выучить четыре основные заповеди:
1. Обратиться к клиенту по имени и внимательно выслушать;
2. Извиниться за неудобства и продемонстрировать понимание;
3. Помочь решить проблему или исправить ошибку;
4. Сказать спасибо-пожалуйста.
Просто так уйти от разъярённого клиента теперь не получится, потому что "люди, которые жалуются - самые преданные гости, они хотят помочь ресторану стать лучше!"
Поэтому к ним нужно будет прислушиваться и помогать.
Плюсом — сотрудник обязательно должен запомнить имя клиента в случае разборок и в следующий раз обращаться на вы. Чтобы клиент точно пришёл за наггетсами и картошкой снова. Со слов компании, всё для улучшения сервиса, естественно. Если не справится — могут оштрафовать, - сообщает ТГ-канал MASH.
Идём проверять?
Фастфуд благородных девиц и точка!
Источник:
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