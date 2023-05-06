Менеджеров "Вкусно — и точка" научат вежливости

Просто так уйти от разъярённого клиента теперь не получится, потому что "люди, которые жалуются - самые преданные гости, они хотят помочь ресторану стать лучше!"

Поэтому к ним нужно будет прислушиваться и помогать.

Плюсом — сотрудник обязательно должен запомнить имя клиента в случае разборок и в следующий раз обращаться на вы. Чтобы клиент точно пришёл за наггетсами и картошкой снова. Со слов компании, всё для улучшения сервиса, естественно. Если не справится — могут оштрафовать, - сообщает ТГ-канал MASH.

Идём проверять?

Фастфуд благородных девиц и точка!