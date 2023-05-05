Итальянское правительство созвало спецкомиссию из-за роста цен на макароны

В Риме созвали комиссию из-за роста цен на макароны впервые в истории. Дело в том, что цена на макароны за год взлетела на целых 17,5%. Рост цен связан с ростом цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является Россия.

Паста — это один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Ее потребление составляет около 23 кг на человека в год, и очевидно, что столь высокие цены заметно сказываются на кошельках потребителей,— считает президент Assoutenti Фурио Труцци.

Первое заседание комиссии назначено на 11 мая. На нём будут обсуждаться тенденции роста цен и мероприятия, которые помогут снизить цену на пшеницу и другие продукты.