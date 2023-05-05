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Итальянское правительство созвало спецкомиссию из-за роста цен на макароны

Итальянское правительство созвало спецкомиссию из-за роста цен на макароны

Автор:
05 мая 2023 10:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Еда   власти   интересное   италия   макароны   фото   цены   
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В марте в Италии макароны подорожали на 17,5%. Жители страны, в том числе и члены правительства очень обеспокоены этим. Пришлось даже создать особую специальную комиссию из-за резкого подорожания лапши.

В Риме созвали комиссию из-за роста цен на макароны впервые в истории. Дело в том, что цена на макароны за год взлетела на целых 17,5%. Рост цен связан с ростом цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является Россия.

Паста — это один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Ее потребление составляет около 23 кг на человека в год, и очевидно, что столь высокие цены заметно сказываются на кошельках потребителей,— считает президент Assoutenti Фурио Труцци.

Первое заседание комиссии назначено на 11 мая. На нём будут обсуждаться тенденции роста цен и мероприятия, которые помогут снизить цену на пшеницу и другие продукты.

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Метки: Ynews   Еда   власти   интересное   италия   макароны   фото   цены   
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4  комментария
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Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Интересно, а из за чего это произошло? )))) Хотели же, чтобы только в России всё хреново было, а вон оно как получается... )))
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Neftyanoy56 57 минут назад
И что сделает эта комиссия?
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Neftyanoy56 Борис Карабанов 48 минут назад
То есть деньги будут потрачены в другом месте. Бороться надо с причиной, а не следствием
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