Итальянское правительство созвало спецкомиссию из-за роста цен на макароны

В марте в Италии макароны подорожали на 17,5%. Жители страны, в том числе и члены правительства очень обеспокоены этим. Пришлось даже создать особую специальную комиссию из-за резкого подорожания лапши.
В Риме созвали комиссию из-за роста цен на макароны впервые в истории. Дело в том, что цена на макароны за год взлетела на целых 17,5%. Рост цен связан с ростом цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является Россия.
Паста — это один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Ее потребление составляет около 23 кг на человека в год, и очевидно, что столь высокие цены заметно сказываются на кошельках потребителей,— считает президент Assoutenti Фурио Труцци.
Первое заседание комиссии назначено на 11 мая. На нём будут обсуждаться тенденции роста цен и мероприятия, которые помогут снизить цену на пшеницу и другие продукты.
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