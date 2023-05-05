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В США приютских собак отправляют в тюрьмы

В США приютских собак отправляют в тюрьмы

Автор:
05 мая 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   животные   истории   собаки   тюрьма   тюрьмы   фото   
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К сожалению, миллионы собак оказываются на улицах или в приютах. А некоторых из них не хотят забирать в семьи — особенно если собака, например, запугана или агрессивна после жизни в неблагополучной семье. Но в США действует особая программа для таких "проблемных" собак, которым сложно найти хозяев. Их отправляют в тюрьмы, где о них заботятся и перевоспитывают заключённые.

Собачьи приюты в Америке порой переполнены подопечными. По всем штатам около 3500 приютов, но этого всё равно катастрофически мало для того, чтобы позаботиться обо всех бездомных животных. Сотрудники порой отправляют на усыпление собак, для которых долго не могут найти хозяев, из-за нехватки места, из-за возраста или проблем с поведением. Чаще всего это именно "проблемные" собаки, запуганные или агрессивные после жизни в неблагополучной среде. Около 50% животных из крупных приютов ежегодно усыпляют по разным причинам. Но чтобы спасти пушистиков, в стране ввели специальную программу. Собак, направленных на эвтаназию, отправляют в тюрьмы.

В рамках программы New Leash On Life заключённые заботятся о приютских собаках - в результате собака больше социализируется, а для заключённого общение с собакой тоже выступает как своеобразная терапия. Сотрудники программы сначала обучают заключённых, как правильно обращаться с собакой, дрессировать и обучать важным навыкам, чтобы затем эти пушистики могли найти любящие семьи. Заключённые находятся рядом с собаками постоянно, и только рады пообщаться с ними и сделать доброе дело. Взаимодействие с собаками также учит их ответственности и безусловной любви.

По словам сотрудников программы, все заслуживают второго шанса - и приютские собаки, которых собирались отправить на усыпление, и заключённые. Длительность программы - пара месяцев. Этого времени хватает, чтобы собака социализировалась, приобрела новые повадки или научилась чему-то новому. После этого для собачек начинают искать постоянные семьи. На данный момент для большинства таких собак благополучно нашли дома.

Кроме того, в тюрьмах проводят ещё одну программу с участием собак. В её рамках заключённые дрессируют собак, которые в будущем станут поводырями или животными-терапевтами для больных людей. Такие обученные собаки помогают хозяевам с аутизмом, депрессией, посттравматическим расстройством, и людям, пережившим инсульт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   животные   истории   собаки   тюрьма   тюрьмы   фото   
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2  комментария
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Deniss 20 минут назад
Да, в тюрьме такой друг , который тебя не предаст, и который верен тебе - дороже любых денег
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vasilykopkov 5 минут назад
Вообще, идея интересная, хотя и не без нюансов...
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