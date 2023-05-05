В США приютских собак отправляют в тюрьмы

Собачьи приюты в Америке порой переполнены подопечными. По всем штатам около 3500 приютов, но этого всё равно катастрофически мало для того, чтобы позаботиться обо всех бездомных животных. Сотрудники порой отправляют на усыпление собак, для которых долго не могут найти хозяев, из-за нехватки места, из-за возраста или проблем с поведением. Чаще всего это именно "проблемные" собаки, запуганные или агрессивные после жизни в неблагополучной среде. Около 50% животных из крупных приютов ежегодно усыпляют по разным причинам. Но чтобы спасти пушистиков, в стране ввели специальную программу. Собак, направленных на эвтаназию, отправляют в тюрьмы.