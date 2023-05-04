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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Недавно девчонка лет 15 спросила у меня время. Я ей показал часы на руке. Механические.
- Ой, я не понимаю...
Время было 35 минут седьмого вечера.
Не будь столь категоричен.
«Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»
"Война и мир", том II/часть II/глава II