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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
04 мая 2023 23:22
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1845
30

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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25  комментариев
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20k
иванов дмитрий 7 часов назад
Какая связь колечек с ежиком ?
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7k
newegg 5 часов назад
«Без четверти 9» это 6.75.
9 - (9/4) = 6.75
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545
Victor 6 часов назад
хотел бы я увидеть ответы на эти комментарии
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31k
АнтонПолднев 7 часов назад
Так-то у Толстого было 14 детей... Тут наверное про Пришвина речь.
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22k
babuby 7 часов назад
Четверть от часа, это 15 минут! Значит 8:45, а не 8:75!
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31k
АнтонПолднев 7 часов назад
У меня есть кореш, который после 20 "ну ладно давай" всё равно продолжает упорно рассказывать дальше. Да у всех наверняка такой есть.
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31k
АнтонПолднев 7 часов назад
Можно пояснительную бригаду?
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