“Три мушкетера” с учебником истории в руках

Король

В романе Дюма действует совершенно определенный король. Выражаясь пацанским языком, конкретный. Звали его Людовик. Довольно распространенное среди французских королей имя. Кто же не знает, например, Людовика XIV. Это был просто чересчур блистательный король, с настолько завышенной самооценкой, что позволял себе высказывания типа “Государство, это я”. Так вот, в мушкетерах действует не он. А его папа. Неожиданно? Номер у него был 13-й. Несчастливый. Хотя сказать, что царствование было несчастливым нельзя. Восседал на троне не так уж и мало – тридцать лет и три года. Правда, вступил на трон ребенком и несколько лет королем только числился. Умер в 41. По современным меркам в возрасте юном. Но в те далекие времена в принципе люди на белом счете долго не задерживались. Медицина была еще та. Практически любая болячка была финальной. Воспаление легких – до свидания. Почки, печень, сердце, желудок, поджелудочная – ауф фидерзеен. Полистайте на досуге пьесу Жана-Ботиста Поклена (он же Мольер) “Мнимый больной”. А Мольер, хоть и немного, а захватил еще времена Людовика XIII. В пьесе прекрасно описывается с присущим Мольеру сарказмом уровень врачевания и врачевателей.

Так что король пожил не много, но и не мало. Средне.

Во время описываемых в романе событий король был еще молод и полон сил. Д’Артаньян прибыл в Париж в 1625 году. Королю в то время было 24, десять из которых он уже был женат на Анне Австрийской. Хотя детей у них еще не было. Это пока, к слову.

Людовик XIII был сыном Генриха IV. Зачем мы вспомнили о последнем? Он встречался в романах того же Дюма “Королева Марго” и “Графиня де Монсоро”. Вот так все в мире переплетено.

Королем Людовик стал в 8-летнем возрасте. Папу убил ударом ножа католический фанатик. Удрученный убийством отца Людовик страдал расстройством речи и заиканием.

По советской экранизации Людовик запомнился зрителю сходством с котом Матроскиным и истошным воплем “Ляшене”. А вот современники рассказывали, что он был более разностононней личностью: увлекался музыкой, сам играл на музыкальных инструментах, пел. С трехлетнего возраста будущий король играл на клавесине и на лютне, считая последнюю “королевой инструментов”, виртуозно владел охотничьим рожком, пел партию первого баса в ансамбле, исполняя многоголосные куртуазные песни и псалмы. С детства учился танцам, исполнял в придворных балетах благородные и гротескные роли. Вот такой артистичной натурой был король Людовик.

В романе упоминается знаменитый “Мерлезонский балет”. Именно во время балета д’Артаньян привозит подвески королеве. Для этого балета танцы сочинил сам король, он придумал костюмы, и сам исполнил несколько ролей. Правда, балет король поставил в 1635 году, несколько позже того времени, когда д’Артаньян ездил в Лондон за подвесками. Но Дюма с хронологией был не особо щепетилен и балет у него исполняется десятью годами ранее.

Также король рисовал, интересовался военным делом и оружием, научился стрелять из лука и аркебузы, увлекался историей. Правда, не любил французский и латинский языки, геометрию и математику.

Людовик враждовал с собственной матерью Марией Медичи, которая сама желала быть первой скрипкой во властном оркестре. В 1620 году Мария Медичи даже развязала гражданскую войну, которая завершилась ее полным поражением после битвы при Понт-де-Се. Правительственными войсками король командовал самостоятельно. Мария Медичи в романе никакой роли не играет. Хотя она в то время была жива и бодра. Скончалась в 1642-м (в возрасте 67-ми лет) незадолго до смерти своего сына Людовика.

Во время Людовика было несколько заговоров и мятежей. Перечислять их – не является нашей задачей. Читатель с непривычки может потеряться в переплетениях политической схваток первой половины XVII века во Франции. В одном из заговоров участвовала даже супруга Людовика - королева Анна Австрийская. О ней мы еще скажем пару слов.

Часть мятежников Людовик безжалостно казнил. Король был достаточно скор на расправы. С частью – помирился. Людовик носил прозвище “Справедливый”. Возможно, за гибкость политической линии.

Вопреки расхожим представлениям, будто король был подкаблучником кардинала Ришелье, монарх имел стальной характер и гнул свою политическую линию достаточно уверенно.

Конец короля был тяжел и ужасен. Он скончался после шести недель колик и рвоты. Современные ученые считают, что от болезни Крона. Это тяжелое хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. В современном мире оно лечится медикаментозно. В сложных случаях требуется операция.

Некоторые исследователи говорят, что окончательно здоровье короля подорвал его лекарь Бувар. Он провел тридцать четыре кровопускания и поставил тысячу двести клизм за последние два года жизни монарха. Какой организм такое выдержит?

В отличие от многих монаршествующих особ Людовик не был женолюбом. Якобы у него было два внебрачных увлечения, но оба платонические.

Кардинал

Второй половинкой Людовика был кардинал Ришелье. В романе – это всемогущая темная сила, противостоящая светлой силе, которую как бы олицетворяет король. Ришелье постоянно плетет интриги, строит козни, выступает в роли эдакой старухи Шапокляк, которая утверждала, что “хорошими делами прославиться нельзя”. Это в романе.

Ришелье был на 16 лет старше короля. Когда д’Артаньян въезжал в Париж, кардиналу было сорок. По современным меркам – пацан, но для первой половины XVII века – вполне зрелый муж. К тому времени он только год числился первым министром короля, то есть главой правительства.

Кстати, звали его – Арман Жан дю Плесси, кому интересно.

Ришелье происходил из старинного дворянского рода. С детства хотел быть военным, посещал академию кавалерии Плювинеля, обучался фехтованию, верховой езде, танцам и хорошим манерам.

Будущий кардинал, много учился, учился и еще раз учился, предвосхищая завещание старика Крупского, обнародованное лет через триста.

После академии кавалерии Ришелье отправился изучать философию в коллеж в Кальви, потом продолжил обучение в Наваррском коллеже, потом проходил бакалаврат по богословию в Сорбонне.

В 1607-м защитил диссертацию и стал доктором богословия. Что-то вроде современного профессора. В 22 года Ришелье уже был епископом. Практически вундеркинд по нынешним меркам. Но это были те времена, когда некоторые и главами государств становились с пеленок. Определенно помогла знатность рода.

В 1609 году состоялась первая встреча Ришелье с отцом Жозефом дю Трамбле, монахом-капуцином, который стал играть огромную роль во внутренней и особенно внешней политике и получил прозвище “серый кардинал”. Собственно оттуда у данного термина ноги и растут. Термин нередко используется и сегодня. Если некто обладает фактической властью или влиянием, не занимая высоких постов, его и называют “серым кардиналом”.

Ришелье был любимцем Марии Медичи. А затем стал любимцем Людовика. А мы помним, что мама с сыном были на ножах. Следовательно, кардинал был очень хитроумным человеком, проявлявшим политическую гибкость и пластику в межличностных отношениях.

Читая произведение, можно сделать вывод, что кардинал и Людовик были злейшими врагами. В жизни было все гораздо проще. Людовик назначил кардинала первым министром, чтобы тот укреплял королевскую власть, прогибал аристократов с феодальными замашками и терроризировал заговорщиков. С чем Ришелье, стоит сказать, блестяще справлялся. Кардинал укрепил королевскую власть и, собственно, с этих времен во Франции и начинается эпоха абсолютизма.