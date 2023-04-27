“Три мушкетера” с учебником истории в руках

Если во время прочтения исторического романа еще и перелистать учебник по истории, то на произведение начинаешь смотреть совершенно иными глазами. Если ранее это были увлекательные рассказы с некими королями, кардиналами, графами, лордами и милордами, то после краткого ознакомления с жизнеописаниями становится хотя бы приблизительно ясно ху из ху и кто кому Рабинович.
Великолепнейший образец произведения на историческую тематику – сочинение Александра Дюма “Три мушкетера”.
Что мы можем сказать о происходящем и действующих лицах, просматривая само произведение?
Драма разворачивается во Франции. Это читатель понимает, в принципе, без подсказок.
Действие происходит когда-то в старину, когда-то давно. Это тоже, вроде, понятно.
В старину во Франции люди делились на мушкетеров короля и гвардейцев кардинала. Были еще какие-то, типа галантерейщика Бонасье, но их на страницах произведения – не густо.
Во второй части романа упоминаются еще какие-то гугеноты. Кто это такие – Бог весть. Почти как гуманоиды и называются похоже. Но явно – не они.
Далее – не то, чтобы туман, но как-то все уж очень обобщенно. Король? Какой король? Какой-то король. Вы же когда читаете в сказках “в тридесятом королевстве жили король с королевой” не задаетесь вопросом: какой король? Какой-то король. Король вообще. В короне, в мантии… Примерно то же самое можно сказать и о королеве. Она – в королевском наряде. Не знаю, как кому, но мне королевы из сказок представляются в платьях благородных дам века 18-го…
Но, читая исторический роман, все-таки неплохо было бы понимать, что за король, что за королева и кто все остальные. Итак, поехали…
Но пока, нога только занесена над порогом, договоримся, что мы не собираемся уличать автора в исторических неточностях и тыкать к него пальцем, как в мальчиша-плохиша. Всегда стоит учитывать, что литература – это в первую очередь вымысел. Иногда авторы даже сознательно жертвуют стопроцентной достоверностью ради реализации драматургического замысла. Поэтому наш путь – не разоблачение, а дополнение, расширение кругозора.
Вот теперь – полный вперед.
Король
В романе Дюма действует совершенно определенный король. Выражаясь пацанским языком, конкретный. Звали его Людовик. Довольно распространенное среди французских королей имя. Кто же не знает, например, Людовика XIV. Это был просто чересчур блистательный король, с настолько завышенной самооценкой, что позволял себе высказывания типа “Государство, это я”. Так вот, в мушкетерах действует не он. А его папа. Неожиданно? Номер у него был 13-й. Несчастливый. Хотя сказать, что царствование было несчастливым нельзя. Восседал на троне не так уж и мало – тридцать лет и три года. Правда, вступил на трон ребенком и несколько лет королем только числился. Умер в 41. По современным меркам в возрасте юном. Но в те далекие времена в принципе люди на белом счете долго не задерживались. Медицина была еще та. Практически любая болячка была финальной. Воспаление легких – до свидания. Почки, печень, сердце, желудок, поджелудочная – ауф фидерзеен. Полистайте на досуге пьесу Жана-Ботиста Поклена (он же Мольер) “Мнимый больной”. А Мольер, хоть и немного, а захватил еще времена Людовика XIII. В пьесе прекрасно описывается с присущим Мольеру сарказмом уровень врачевания и врачевателей.
Так что король пожил не много, но и не мало. Средне.
Во время описываемых в романе событий король был еще молод и полон сил. Д’Артаньян прибыл в Париж в 1625 году. Королю в то время было 24, десять из которых он уже был женат на Анне Австрийской. Хотя детей у них еще не было. Это пока, к слову.
Людовик XIII был сыном Генриха IV. Зачем мы вспомнили о последнем? Он встречался в романах того же Дюма “Королева Марго” и “Графиня де Монсоро”. Вот так все в мире переплетено.
Королем Людовик стал в 8-летнем возрасте. Папу убил ударом ножа католический фанатик. Удрученный убийством отца Людовик страдал расстройством речи и заиканием.
По советской экранизации Людовик запомнился зрителю сходством с котом Матроскиным и истошным воплем “Ляшене”. А вот современники рассказывали, что он был более разностононней личностью: увлекался музыкой, сам играл на музыкальных инструментах, пел. С трехлетнего возраста будущий король играл на клавесине и на лютне, считая последнюю “королевой инструментов”, виртуозно владел охотничьим рожком, пел партию первого баса в ансамбле, исполняя многоголосные куртуазные песни и псалмы. С детства учился танцам, исполнял в придворных балетах благородные и гротескные роли. Вот такой артистичной натурой был король Людовик.
В романе упоминается знаменитый “Мерлезонский балет”. Именно во время балета д’Артаньян привозит подвески королеве. Для этого балета танцы сочинил сам король, он придумал костюмы, и сам исполнил несколько ролей. Правда, балет король поставил в 1635 году, несколько позже того времени, когда д’Артаньян ездил в Лондон за подвесками. Но Дюма с хронологией был не особо щепетилен и балет у него исполняется десятью годами ранее.
Также король рисовал, интересовался военным делом и оружием, научился стрелять из лука и аркебузы, увлекался историей. Правда, не любил французский и латинский языки, геометрию и математику.
Людовик враждовал с собственной матерью Марией Медичи, которая сама желала быть первой скрипкой во властном оркестре. В 1620 году Мария Медичи даже развязала гражданскую войну, которая завершилась ее полным поражением после битвы при Понт-де-Се. Правительственными войсками король командовал самостоятельно. Мария Медичи в романе никакой роли не играет. Хотя она в то время была жива и бодра. Скончалась в 1642-м (в возрасте 67-ми лет) незадолго до смерти своего сына Людовика.
Во время Людовика было несколько заговоров и мятежей. Перечислять их – не является нашей задачей. Читатель с непривычки может потеряться в переплетениях политической схваток первой половины XVII века во Франции. В одном из заговоров участвовала даже супруга Людовика - королева Анна Австрийская. О ней мы еще скажем пару слов.
Часть мятежников Людовик безжалостно казнил. Король был достаточно скор на расправы. С частью – помирился. Людовик носил прозвище “Справедливый”. Возможно, за гибкость политической линии.
Вопреки расхожим представлениям, будто король был подкаблучником кардинала Ришелье, монарх имел стальной характер и гнул свою политическую линию достаточно уверенно.
Конец короля был тяжел и ужасен. Он скончался после шести недель колик и рвоты. Современные ученые считают, что от болезни Крона. Это тяжелое хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. В современном мире оно лечится медикаментозно. В сложных случаях требуется операция.
Некоторые исследователи говорят, что окончательно здоровье короля подорвал его лекарь Бувар. Он провел тридцать четыре кровопускания и поставил тысячу двести клизм за последние два года жизни монарха. Какой организм такое выдержит?
В отличие от многих монаршествующих особ Людовик не был женолюбом. Якобы у него было два внебрачных увлечения, но оба платонические.
Кардинал
Второй половинкой Людовика был кардинал Ришелье. В романе – это всемогущая темная сила, противостоящая светлой силе, которую как бы олицетворяет король. Ришелье постоянно плетет интриги, строит козни, выступает в роли эдакой старухи Шапокляк, которая утверждала, что “хорошими делами прославиться нельзя”. Это в романе.
Ришелье был на 16 лет старше короля. Когда д’Артаньян въезжал в Париж, кардиналу было сорок. По современным меркам – пацан, но для первой половины XVII века – вполне зрелый муж. К тому времени он только год числился первым министром короля, то есть главой правительства.
Кстати, звали его – Арман Жан дю Плесси, кому интересно.
Ришелье происходил из старинного дворянского рода. С детства хотел быть военным, посещал академию кавалерии Плювинеля, обучался фехтованию, верховой езде, танцам и хорошим манерам.
Будущий кардинал, много учился, учился и еще раз учился, предвосхищая завещание старика Крупского, обнародованное лет через триста.
После академии кавалерии Ришелье отправился изучать философию в коллеж в Кальви, потом продолжил обучение в Наваррском коллеже, потом проходил бакалаврат по богословию в Сорбонне.
В 1607-м защитил диссертацию и стал доктором богословия. Что-то вроде современного профессора. В 22 года Ришелье уже был епископом. Практически вундеркинд по нынешним меркам. Но это были те времена, когда некоторые и главами государств становились с пеленок. Определенно помогла знатность рода.
В 1609 году состоялась первая встреча Ришелье с отцом Жозефом дю Трамбле, монахом-капуцином, который стал играть огромную роль во внутренней и особенно внешней политике и получил прозвище “серый кардинал”. Собственно оттуда у данного термина ноги и растут. Термин нередко используется и сегодня. Если некто обладает фактической властью или влиянием, не занимая высоких постов, его и называют “серым кардиналом”.
Ришелье был любимцем Марии Медичи. А затем стал любимцем Людовика. А мы помним, что мама с сыном были на ножах. Следовательно, кардинал был очень хитроумным человеком, проявлявшим политическую гибкость и пластику в межличностных отношениях.
Читая произведение, можно сделать вывод, что кардинал и Людовик были злейшими врагами. В жизни было все гораздо проще. Людовик назначил кардинала первым министром, чтобы тот укреплял королевскую власть, прогибал аристократов с феодальными замашками и терроризировал заговорщиков. С чем Ришелье, стоит сказать, блестяще справлялся. Кардинал укрепил королевскую власть и, собственно, с этих времен во Франции и начинается эпоха абсолютизма.
Королева
У короля Людовика была жена – королева Анна. В романе она играет заметную роль. Из-за ее шашней с Бекингемом и завертелось колесо драматической истории.
Если бы королева не отдала Бекингему подвески, Констанция Бонасье не напрягала бы д’Артаньяна на подвиг, д’Артаньян не помчался бы в Англию, не было бы фехтовальных схваток, Миледи не траванула бы Бонасье, все жили бы мирно-ладно в любви и согласии. В общем, романа как такового не получилось бы. О чем писать? О том, как д’Артаньян каждый день ходил на службу и проводил свободное от работы время с женой галантерейщика? Это была бы совершенно другая история.
Анна была дочерью испанского короля, хотя прозвище имела “Австрийская”. Полное имя - Анна Мария Маурисия. Анна - в честь своей бабушки Анны Австрийской, Мария - в честь Девы Марии, Мауриcия - потому что родилась в день святого Маврикия. Информация – в копилку эрудита.
Помимо титула инфанты Испании и Португалии, носила титул эрцгерцогини Австрийской, потому что ее родители принадлежали к старшей ветви германско-австрийской династии Габсбургов.
На начало романа “Три мушкетера” Анне было 24 года. Как мы уже сказали выше, десять лет она была в браке.
В 1626 году королева стала участницей заговора графа де Шале с целью низложить короля и возвести на престол его брата и наследника Гастона Орлеанского. Зачем это понадобилось Анне – Бог весть. При Людовике она была королевой. При брате Людовика она превращалась бы в приживалку без прав и привилегий. Но человек тем и отличается от животных, что способен действовать против своих интересов.
Граф де Шале был казнен. И его казнь стала одной из самых знаменитых в числе подобных процедур.
С начала Тридцатилетней войны, о которой мы скажем пару слов ниже, Анна стучала испанскому двору о военных и политических действиях французов. То есть, выполняла роль шпиона. Причем шпиона близкого к штабу. Была Штирлицем в юбке. А Испания, несмотря на династические связи, оставалась противницей Франции. Узы узами, а табачок врозь.
Бекингем
Интрижка Бекингема и королевы Франции стала спусковым крючком всей истории. Закрепили это знание. Бекингем, он же Джон Вильерс, был на девять лет старше королевы. На момент начала романа ему было 33.
Бекингем как и главный герой романа д’Артаньян происходил из небогатой дворянской семьи. Не из Гаскони, конечно, а из графства Лестершир.
В 1614 году Джордж Вильерс был представлен королю Англии и Шотландии Якову I, который практически сразу воспылал страстью к молодому дворянину. Рассказывали, будто Яков нашел “в характере этого юноши неумеренную ветреность и склонность к распутству”. Прежнего королевского фаворита, Сомерсета, обвинили в убийстве, арестовали и приговорили к смерти. Работа фаворитов была нелегка.
Карьера Вильерса развивалась стремительно. Сначала он был возведен в рыцарское достоинство, затем пожалован титулом виконта Вильерса, затем - графа Бекингема, затем - маркиза и, наконец, герцога Бекингема.
В письмах король называет Стини (Вильерса) то “женой”, то “мужем”. В общем, это были, как говаривала персонаж одной известной пьесы, высокие отношения.
Параллельно Бекингем стал фактически главой английского правительства.
После смерти короля Якова I начал распространяться слушок, что Бекингем его отравил. Немногим ранее у него появился новый покровитель - сын Якова, будущий король Карл I.
Якова I умер в 1625-м, как раз в том же году, когда д’Артаньян отправился в Париж. На престол Англии и Шотландии взошел Карл, при котором Бекингем сохранил свое влияние на политику страны. Правда, недолго. Спустя три года после начала приключений д’Артаньяна Бекингем скончался. 23 августа 1628 года в Портсмуте бывший военный Джон Фельтон проник в апартаменты герцога и ударил его ножом. Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава.
Де Тревиль
Капитан-лейтенант французских королевских мушкетеров де Тревиль – персонаж тоже не вымышленный. Звали его Жан-Арман дю Пейрк. Не путайте с именем кардинала, которого звали Арман Жан.
Был он из Беарна. Это почти там же, где и Гасконь.
Его отец в 1607 году купил владение Труа-Виль, (по-французски Troisville, буквально - “Три города”, в местном произношении “Тревиль”) и таким образом он стал сеньором Тревилем.
В 1616 году 17-летний Жан-Арман направляется в Париж. Как и д‘Артаньян. Здесь Дюма следует исторической правде.
Но… Когда д‘Артаньян прибыл в Париж, де Тревиль был всего лишь корнетом роты мушкетеров. На тот момент ему было 27.
А капитан-лейтенантом он становится намного позже. Только в 1634-м, когда ему стукнуло 36.
Пользуясь особым покровительством короля, де Тревиль развел в роте кумовство, и вскоре рота состояла из земляков и родственников командира.
Поскольку сам Тревиль был беарнцем, то и набирать в роту он предпочитал беарнских и гасконских дворян. Например, среди них были его кузены Анри д’Арамиц, Арман д’Атос и Исаак де Порто. Последний был рекомендован из гвардии своим ротным командиром, шурином Тревиля капитаном дез Эссаром. Не правда ли, знакомые имена. Так же в роте был и Шарль де Батц де Кастельмор, который под именем д’Артаньян сделал блестящую карьеру и возглавил роту мушкетеров в царствование Людовика XIV.
Тревиль прожил достаточно долгую жизнь – до 74 лет. Пережил и короля, и королеву, и кардинала Ришелье.
Рошфор
В романе фигурирует дворянин на службе у кардинала, участник хитроумных интриг и интрижек. Именно с графом Рошфором встречается д’Артаньян в Менге по дороге в Париж. Встреча завершилась для молодого гасконца взбучкой. Далее по ходу романа и его продолжения “Двадцать лет спустя” д’Артаньян трижды скрещивал шпаги с Рошфором, трижды побеждал, но граф получал несмертельные ранения.
Человек с фамилией Рошфор существовал и в реальности, правда, сведения о нем не обширны.
На момент начала романа реальному Рошфору было 10 лет. Но Дюма сделал второстепенного героя взрослее.
Якобы в семье маленького Рошфора держали на положении прислуги (не понятно почему), и в девятилетнем возрасте он пустился скитаться по миру вместе с цыганским табором, с которым и странствовал около пяти лет, исколесил всю Францию и побывал в Испании, Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. В 13 лет записался в армию и принимал участие в войне против Испании. На этой же войне сражались и мушкетеры, но были постарше. Д’Артаньяну, например, в 1628 году был 21 год.
Королевские мушкетеры
Мушкетеры эти люди, которые ходили в специальных украшенных крестами плащах, закрывавших и спину, и фасад туловища. Они постоянно устраивали дуэли и участвовали в приключениях, когда выпадал для этого случай, а также славились некоей исключительной дружбой. Примерно такими мушкетеров видит читатель или кинозритель. Развенчивать этот образ в пух и прах мы не собираемся. Но может дополнить его несколькими уточнениями.
Отборная воинская часть, стража французских королей была создана в 1622 году. То есть на тот момент, когда д’Артаньян приехал в Париж, мушкетеры существовали три года.
Мушкетеры – это легкая кавалерия. Но могли действовать и как пехотинцы. Бойцы были вооружены длинноствольными мушкетами с фитильными замками – отсюда и их название “мушкетеры”.
Рота Королевских мушкетеров при своем формировании насчитывала 60 рядовых, одного капитана, двух лейтенантов и четверых корнета. В дальнейшем роту увеличили до 100 рядовых.
В королевские мушкетеры принимались исключительно дворяне.
Историки считаю, что король чрезвычайно уважал мушкетеров: они занимали в свите короля место сразу же за дежурной ротой Гвардейцев-телохранителей, но перед ротой Гвардейских жандармов.
Отличительным знаком мушкетеров был короткий лазоревый плащ с нашитыми на него спереди, сзади и на боковых лопастях белыми крестами. Кресты делали из бархата. Королевским мушкетерам полагался конь белой масти, то есть королевского цвета, либо белый в серых яблоках. В общем, то ли зеленая, то ли желтая коняга, на которой д’Артаньян прибыл в Париж, для мушкетера не годилась.
Вооружены мушкетеры были изрядно. Помимо мушкета у бойца были шпага, палаш для конного боя, пара пистолетов, дага (кинжал для левой руки) и перевязь (берендейка) буйволовой кожи, к которой крепились патроны, пороховница, мешочек для пуль и фитилями. Позже появился багинет.
Карабины и мушкеты выдавались из казны. Однако все остальное мушкетер должен был приобрести самостоятельно, а также нанять слугу-оруженосца. В романе как раз действуют слуги мушкетеров – Планше, Гримо, Базен и Мушкетон. Именно они стали главными героями французской кинокомедии “Четыре мушкетера”, кому любопытно.
Дуэли запрещены
В романах мушкетеры постоянно желали драться на дуэлях, а гвардейцы кардинала им все время мешали.
В 1626 году король Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей. Это было несколько позднее, чем д‘Артаньян отправился в Париж. Дуэли в XVI-XVII веках были настолько распространенными, что, по рассказам некоторых историков, на них погибало дворян больше, чем на войнах. Встал вопрос чуть ли не о самоистре**ении дворянского сословия.
Групповая дуэль Атоса, Портоса, Арамиса и д‘Артаньяна у монастыря Дешо должна была состояться ранее подписания эдикта. Но запреты на дуэли вводились и до того. Так что у “гвардейцев” были кое-какие причины для наезда на четверку мушкетеров. В романе состоялась битва мушкетеров и гвардейцев, после которой д‘Артаньян приобрел верных друзей.
Далее по ходу повествования мушкетеры продолжают рубиться, по завету папы д’Артаньяна, где только можно и, конечно же, где нельзя.
Но считается, что эдикт 1626 года был относительно действенным. Кардинал Ришелье предложил смягчить наказание за дуэль, но при этом сделать наказание неотвратимым. За участие в дуэли дворяне лишались должностей и дворянства, трети имущества, а инициатор дуэли лишался половины своего имущества. И только за убийство на дуэли, как и раньше, полагалось казнь.
Ранее казнь полагалось даже за вызов на дуэль. Но предыдущие эдикты не действовали из-за того, что дуэли были массовым явлением, и король, как правило, миловал нарушителей.
Гвардейцы кардинала
А вот гвардейцы кардинала – отряд вымышленный. Очевидно, Дюма их придумал для того, чтобы у мушкетеров были какие-то заклятые враги.
У герцога де Ришелье, как у всех вельмож были собственные телохранители. Их количество не превышало 24 человек. Вряд ли это тянуло на то, чтобы называться гвардией.
Историки утверждают, что никакой особой гвардии у кардинала не могло быть в принципе. Для охраны кардинала как первого министра использовались бойцы различных подразделений: полка Швейцарской гвардии, полка Французской гвардии, Гвардейские жандармы и Гвардейские шеволежеры. Все они подчинялись королю.
Есть версия, что прототипом “гвардейцев кардинала” послужили рота Гвардейских жандармов и рота Гвардейских шеволежеров.
Гвардейцы носили кирасы и были вооружены аркебузами (карабинами). Отличительной особенностью была форма красного цвета и красные плащи.
С 1622 года, когда Людовик XIII взял 60 человек, из роты Гвардейских шеволежеров и создал роту мушкетеров. В последними с жандармами началась конкуренция.
Гугеноты
Гугеноты в романе не персонифицированы. Это некто без имен и фамилий. С гугенотами мушкетеры сражаются за крепость Ла-Рошель.
Зачем, почему? Давайте разбираться. Ноги растут еще с начала XVI века из Германии. Мартин Лютер своими проповедями отколол от папы Римского часть паствы. Католичество раскололось. Часть бывших католиков стали протестантами. Например, в Германии распространилось так называемое лютеранство.
Но Лютер был не один такой хитрый. В Швейцарии, в Женеве появляется Жан Кальвин, которого неформально называли “Женевский папа”. Он создает свою ветвь протестантизма – кальвинизм. Из Швейцарии кальвинизм перекочевал во Францию. Французских протестантов-кальвинистов называли гугенотами – от старонемецкого eitgenôz - собрат, соратник, союзник.
Есть и иная версия происхождения понятия. Слово “гугенот” употре**ялось противниками протестантов как насмешка и происходило от “гуго“ - пренебрежительного прозвища швейцарцев во Франции. Впоследствии прозвище прижилось.
Веротерпимость в XVI-XVII веках была не столь распространена, как сегодня. Поэтому католики с гугенотами, мягко говоря, не дружили. Стоит вспомнить уже упоминавшийся роман Дюма “Королева Марго”. В первой части произведения состоялась знаменитая резня гугенотов в Париже и по всей Франции, вошедшая в историю под название “Варфоломеевская ночь”. Это было в 1572 году. Некоторые историки утверждают, что было убито 30 тысяч гугенотов.
Но гугеноты все равно никуда не делись. Во времена д’Артаньяна их было предостаточно. И они даже контролировали кое-какие территории. В частности, крепость Ла-Рошель. Именно ее осаждали королевские войска, в том числе и мушкетеры в 1627-1628 годах. Сопротивление длилось 14 месяцев. За это время из 27 тысяч горожан осталось пять тысяч – остальные скончались от французских ядер, голода и болезней. В итоге Ла-Рошель сдалась французскому королю.
А что творилось в мире?
Знания о происходящем в других странах также не бесполезны для понимания, в какой же точке на хронологической шкале находилась Франция времен литературного д’Артаньяна.
В Англии, как уже было сказано выше, воцарился Карл I Стюарт, который станет персонажем романа “Двадцать лет спустя”.
В Испании правил Филипп IV, брат супруги французского короля Анны Австрийской.
В далеком русском царстве уже 12 лет на троне сидел Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Русское царство и Польша находились в состоянии кратковременного мира между войнами. Одна закончилась в 1618 году, следующая должна была начаться в 1632-м.
В Европе на время начала романа уже 7 лет гремела Тридцатилетняя война, в которую были втянуты едва ли не все государства Европы, в том числе и Франция. Война отчасти носила религиозный характер: протестанты бились с католиками. Любопытно, что Франция успела повоевать на стороне и той, и другой коалиции.
Источник:
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Королевские мушкетеры не были "лёгкой кавалерией" и не могли ими быть.
Да и ездили на конях ровно по одной причине - они были из дворян, причем бедных
(Богатые и родовитые дворяне служили в тяжелой кавалерии - жандармах).
Ну и 19 кг мушкет тащемта "легкости" такой кавалерии отнюдь не добавлял.
Это всё также послужило причиной того, что мушкетеры вооружены легонькими шпагами - по тем временам весьма специфическим оружием (я бы сказал - оружие голодранцев, не имеющих денег на доспехи, для применения против доспешных, но это уже измышления).
От этого описание дуэли д'Артаньяна с швейцарским гвардейцем вызывает некоторый фэйспалм - у тех-то были и алебарды и разного рода пехотные мечи. а отнюдь не шпаги.
Далее, гвардия кардинала.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гвардейцы_кардиналаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Гвардейцы_кардинала
В 1629 году, когда стало известно о подготовке очередного, уже третьего по счёту, покушения на Ришельё, подобный отряд появился и у самого кардинала. Король Людовик XIII выделил для него 50 конных аркебузиров, к которым сам кардинал добавил ещё 30 гвардейцев. Вооружённые охранники сопровождали своего хозяина повсюду, и только являясь в Лувр, Ришельё оставлял их за воротами дворца. В каждой резиденции Ришельё имелась отдельная комната для капитана гвардейцев[1].
К 1634 году отряд кардинала увеличился до 320 человек: 120 человек в роте лёгкой кавалерии, 100 человек в роте жандармов и 100 пехотинцев-мушкетёров. К 1642 году за счёт набора 100 дополнительных мушкетёров общее количество возросло до 420, в это же время рота мушкетёров короля состояла из 150 человек. Собственно «гвардейцами кардинала» было принято называть только конную роту. Её личный состав набирался из надёжных людей, имевших рекомендации хороших знакомых Ришельё. Кандидат должен был быть не моложе 25 лет, и иметь не менее трёх лет службы в армии. В отличие от королевских мушкетёров, в основном уроженцев Гаскони и Беарна, офицеры кардинала были по большей части бретонцами. Униформа гвардейцев состояла из красного плаща-пелерины, широкополой шляпы с белым султаном и сапог. Плащ сшивался из четырёх клиньев, его можно было носить нараспашку или застёгивать на пуговицы, спереди и сзади изображался белый греческий крест. Эти отличительные плащи появились у гвардейцев раньше голубых плащей мушкетёров. Жалованье гвардейцам Ришельё выплачивал из собственных средств, оно было весьма значительным и платилось регулярно, чем выгодно отличалось от скудной и нередко задерживаемой платы мушкетёрам.
Описанное Дюма соперничество королевских мушкетёров и гвардейцев кардинала действительно имело место, при этом симпатии общества были на стороне мушкетёров, имевших репутацию храбрецов, участвовавших во всех войнах того времени, тогда как гвардейцы кардинала воспринимались скорее как паркетные «солдаты из передней» с туго набитыми кошельками. Тем не менее, когда Ришельё использовал своих людей на полях сражений (что иногда случалось), гвардейцы проявляли себя вполне достойно.
Внезапно, гвардейская рота у кардинала была, и даже не одна, бгг
А еще - собственная гвардия была и у епископов, и даже у аббатов. Хотя, понятно, и не в таком количестве. Но - была.