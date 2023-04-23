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Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.
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Художника обидеть просто.
Поэта, мутаком назвать.
А вот с боксёрами сложнее.
Боксёры, сука, молодцы.
Сидят два рыбака, молчат. У одного клюет, он подсекает и вытаскивает русалку. Повертев её и позаглядывая с разных сторон, выбрасывает её обратно в воду. Сидят дальше, молчат. Затем один спрашивает:
-Чё так?
-А как?!