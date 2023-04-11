«Звёздная девочка» советской фантастики

В 1960-70-х гг. Киргизия переживала подъём в искусстве. В литературе и не только появились такие крупные фигуры, как писатель Чингиз Айтматов (1928-2008), театральный режиссёр Искандер Рыскулов (1941-2002), кинорежиссёры Болотбек Шамшиев (1941-2019) и Толомуш Океев (1935-2001), певец Булат Минджикиев (1940-1997), скульптор Тургунбай Садыков (род. 1935) и др. Взлёт этот даже получил название «киргизского чуда».

Главным его архитектором была министр культуры республики и член бюро республиканской Компартии Кулийпа Кондучалова (1920-2013). Её часто называют киргизской Фурцевой.

Кондучалова лично отслеживала в республике всех талантливых детей и вполне могла заметить Светлану с её пробой пера. И вот 25 ноября 1977 года «Пионерская правда» начала печатать «Янату».

Это рассказ о девочке с планеты Дрейнау, прибывшей на Землю с важной исследовательской миссией. В 7-м классе некоей школы появилась новая ученица Таня Волкова. И двое мальчиков, увлекающиеся астрономией и научной фантастикой случайно узнают, что Таня — разведчица-инопланетянка, выполняющая на Земле важное задание. И зовут ее не Таня, а Яната (т.е., Таня наоборот — была у Светланы подруга с таким именем, и похожим характером, ей-то Света и посвятила свою повесть).

Но всё заканчивается печально: Яната получила информацию, что к Земле двигаются корабли космических агрессоров. Но земляне не смогут отразить атаку, даже если и узнают об угрозе — уровень технологий несопоставим. И Яната принимает решение сражаться с врагами на своём космическом корабле. Битву она выигрывает, но погибает сама…