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«Звёздная девочка» советской фантастики

«Звёздная девочка» советской фантастики

Автор:
11 апреля 2023 22:26
Метки: имена   литература   память   
207
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5 лет назад не стало Светланы Касымкуловой

Писатель, искусствовед Светлана Кадыркуловна Касымкулова (Маслова) родилась 16 октября 1961 года  во Фрунзе (Киргизской ССР, ныне — Бишкек, Республика Кыргызстан). Писать Светлана начала ещё будучи школьницей — ученицей 7-го средней школы №9. В то время она была воспитанницей литературного объединения «Тулпар» (крылатый конь в тюркской мифологии, Пегас по-русски) при местном ДК «Жаштык»/«Молодость».


Сейчас имя Светланы мало кому что скажет, в вот дети конца 1970-х гг., особенно любители фантастики, очень хорошо её знали.


Первым изданием юной писательницы стала фантастическая повесть «Яната», опубликованная в газете «Пионерская правда» в 1977 году.


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В 1960-70-х гг. Киргизия переживала подъём в искусстве. В литературе и не только появились такие крупные фигуры, как писатель Чингиз Айтматов (1928-2008), театральный режиссёр Искандер Рыскулов (1941-2002), кинорежиссёры Болотбек Шамшиев (1941-2019) и Толомуш Океев (1935-2001), певец Булат Минджикиев (1940-1997), скульптор Тургунбай Садыков (род. 1935) и др. Взлёт этот даже получил название «киргизского чуда».


Главным его архитектором была министр культуры республики и член бюро республиканской Компартии Кулийпа Кондучалова (1920-2013). Её часто называют киргизской Фурцевой.

Кондучалова лично отслеживала в республике всех талантливых детей и вполне могла заметить Светлану с её пробой пера. И вот 25 ноября 1977 года «Пионерская правда» начала печатать «Янату».


Это рассказ о девочке с планеты Дрейнау, прибывшей на Землю с важной исследовательской миссией. В 7-м классе некоей школы появилась новая ученица Таня Волкова. И двое мальчиков, увлекающиеся астрономией и научной фантастикой случайно узнают, что Таня — разведчица-инопланетянка, выполняющая на Земле важное задание. И зовут ее не Таня, а Яната (т.е., Таня наоборот — была у Светланы подруга с таким именем, и похожим характером, ей-то Света и посвятила свою повесть).


Но всё заканчивается печально: Яната получила информацию, что к Земле двигаются корабли космических агрессоров. Но земляне не смогут отразить атаку, даже если и узнают об угрозе — уровень технологий несопоставим. И Яната принимает решение сражаться с врагами на своём космическом корабле. Битву она выигрывает, но погибает сама…



Повесть с современной точки зрения, наверное, наивная, но она рассказывала о настоящей дружбе и настоящем самопожертвовании. А тогда она вызвала настоящий ажиотаж среди юных читателей. Газету зачитывали почти до дыр и с нетерпением ждали следующего номера. Особенно для читателей был интересен тот факт, что повесть написана их сверстницей (кстати, это вдохновило многих начать сочинять что-то своё).


Но окончание повести всех расстроило и разочаровало, что и неудивительно, ведь очень обидно, когда гибнет главный герой. Тем более, настоящий Герой.


«Пионерку» заваливали письмами, в которых просили автора переделать окончание. Но Светлана переделывать что-либо категорически отказалась.


И тогда редакция газеты пошла на компромисс, предложив читателям самим сочинить тот финал, который бы их устроил. А некоторые письма, содержавшие оптимистический финал, были даже опубликованы на страницах «Пионерки». Одно из писем содержало весьма характерные строчки: «Такой конец нам и хотелось бы прочитать. Мы не должны быть грустными».


Первым и единственным книжным изданием автора стал сборник «Яната», изданный в 1978 году фрунзенским издательством «Мектеп»/«Школа».


«Яната» — самое первое и самое известное произведение Касымкуловой, но у есть ещё и другие фантастические рассказы, которые входили в различные сборники и альманахи: «Песня звёзд», «Эридиана».


Но затем Светлана писательское дело почему-то забросила. А жаль… С таким творческим потенциалом она могла стать одним из известных современных писателей-фантастов. Но не случилось…


В 1990-е гг. она уехала из Киргизии в Москву, вышла замуж, потом долгие годы работала искусствоведом в Третьяковской галерее, внесла большой вклад в пропаганду культуры народов России.


В 2018 году, после командировки в Юго-Восточную Азию, Светлана Касымкулова тяжело заболела и 11 апреля, на 57-м году жизни, скончалась…


Фантастика Светланы Касымкуловой — это мир детей и подростков: мир верной дружбы, доброты, отваги и самоотверженности... Тех светлых идеалов детства, которых так не хватает сейчас…

Список произведений писательницы: «Яната», «Эридаина», «Тридцать третье желание», «Последний привет», «На Эйо никого нет», «Удивительный мир», «Возвращение».


Источники:

http://mir-fantastiki.ucoz.com/index/s_kasymkulova/0-83

https://lgz.ru/neformat/yunaya-pisatelnitsa/

https://dzen.ru/a/Y1zafoQJYHJk9myJ

https://litinteres.ru/svetkasym/

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