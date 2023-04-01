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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
01 апреля 2023 12:32
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2084
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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28  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Скорее , что тут хохлов еще не было. Иначе бы засрали все блакитно-жовтым или как там правильно?
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17k
RDen 4 минуты назад
10. Океан

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392k
Йожик справедливый 23 минуты назад
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Йожик справедливый 24 минуты назад
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Йожик справедливый Полчаса назад
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Йожик справедливый Полчаса назад
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Йожик справедливый Полчаса назад
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Йожик справедливый Полчаса назад
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392k
Йожик справедливый Полчаса назад
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4k
S__D Час назад
Комментарий к фото
А через пять минут забываешь, открываешь дверцу что-то достать и
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4k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
А я совмещаю.
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1
FenAyT 2 часа назад
Про автомобильный номер не понятно, но как будто в номере региона "134" белой краской закрашена единица.
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14k
banzai7 2 часа назад
А что не так с автомобильным номером Р615ТС ?
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Кэп!!!
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56k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
Меня таки ни бирут на работу даже со знанием английского, и это в Европе, а сестра зная 5 языков прыгает с работы на работу за 20к в месяц, хотя о ней даже пресса пишет что она чуть ли не специалист мирового уровня... И это началось ещё когда она жила в Европе, и продолжилось когда переехала в Россию.

(русский йазык нужен, но не чтоб правильно песать, а чтоб правильно запудрить мозги работодателю, убедить его что ты специалист в своём деле, быть специалистом вовсе не обязательно)
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8k
RIZ deadening 2 часа назад
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6k
sedoisever 2 часа назад
Вот и пример того, что "тся" и "ться" имеют значение.
Картинка актуальна при "уборщитЬся".
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31k
Андрей Иванов 3 часа назад
Отнюдь. Раньше их было шесть
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