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Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.
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Чтобы штраф не получить .
Есть камеры фиксации нарушений, которые "стреляют" в "лоб" автомобилю, а есть те, которые делают фото в "хвост" .
На автомагистралях моей области, мне штрафы приходили с фото в "хвост" машины .
(русский йазык нужен, но не чтоб правильно песать, а чтоб правильно запудрить мозги работодателю, убедить его что ты специалист в своём деле, быть специалистом вовсе не обязательно)
Картинка актуальна при "уборщитЬся".