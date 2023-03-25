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Михаил Онуфриенко: Проституция и порнография

Михаил Онуфриенко: Проституция и порнография

Автор:
25 марта 2023 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Гоголь-центр.   М. Онуфриенко   большой театр   
918
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«Пока я думал, как бы поприличнее оформить отрывки из творений не к ночи упомянутого “Гоголь-центра”, Большой театр выдал на-гора очередной шедевр…»

выпуск от Михаила Онуфриенко от 25.03.2023

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Метки: Гоголь-центр.   М. Онуфриенко   большой театр   
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19  комментариев
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4k
Григорий 17 часов назад
лютая жесть, но ведь и билеты покупают и государство это спонсирует, накажут то как всегда дворника.
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32k
Юр21 2 часа назад
Однако... Какие затейники у нас в теЯтрах работают...
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11k
Властелин 6 часов назад
В Амстердаме такие театры есть и не один.
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751
333 7 часов назад
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363
Роман Шутов 9 часов назад
Отвратительно!
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2k
Тварь 14 часов назад
А почему девушка соска не в жов.-блакит.? Было бы правдиво и современно. Да начнется срач.
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6k
yahaomsk 15 часов назад
кто будет спрашивать для друга ссылку на полное видео из театра, не затруднит поделиться?
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3k
Олег Данилов 15 часов назад
Да ладно, человек удивился что Мастер и Маргарита пахабное произведение? Не удивило что роман не печатали аж до 67 года.
Антисоветчина - всегда русофобия.

Да и ставил балет какой то там Эдвард Клюг, скажите спасибо что без геев и негров ...
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25k
Matrosskin 15 часов назад
Было сложно но я... А впрочем - кого и зачем я обманываю, было слишком сложно.

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7k
Pravednik84 16 часов назад
Тут хочу отметить что проституция и порнография - это прекрасно! Продемонстрированное никоим боком даже не прислонялось к этим двум благородным искусствам.
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52k
dima423 17 часов назад
Спонсировать не надо... но и запрещать тоже, ИМХО...
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Любушка 17 часов назад
Автор, Гоголь центр ликвидирован 29 июня 2022 г.
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