Михаил Онуфриенко: Проституция и порнография

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«Пока я думал, как бы поприличнее оформить отрывки из творений не к ночи упомянутого “Гоголь-центра”, Большой театр выдал на-гора очередной шедевр…»
выпуск от Михаила Онуфриенко от 25.03.2023
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Антисоветчина - всегда русофобия.
Да и ставил балет какой то там Эдвард Клюг, скажите спасибо что без геев и негров ...
Не слушайте идиотов. Читайте и делайте выводы сами.
Речь о Большом театре...
Есть сомнения в истине? Ваше право задать "изобличающий" вопрос автору из указанной ссылки источника Михаилу Борисовичу.