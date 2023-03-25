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Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля

Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля

Автор:
25 марта 2023 11:11
Метки: Павильонное кино   актёры   здравствуйте я ваша тётя   киношедевры   
462
8

Не все знают, что за кинокомедию, которую зрители с удовольствием смотрят уже полвека, заказчик (Гостелерадио) заплатил сущие копейки. Бюджет яркого полуторачасового фильма был в три раза (!) меньше, например, бюджета художественного фильма «Сладкая женщина», который имел такую же продолжительность и снимался примерно в то же время.

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Метки: Павильонное кино   актёры   здравствуйте я ваша тётя   киношедевры   
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4  комментария
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43k
Валерий Полчаса назад
Бразилия у нас сейчас ассоциируется с местом где много диких обезьян, кто бы мог подумать))
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2M
Иван Кемеров Минуту назад
И зрители почувствовали искренность и легкость в игре актёров , поэтому успех у зрителей был неизбежен. Сегодня фильм Виктора Титова считается одним из образцов классического павильонного кино, и его с удовольствием посмотрели уже несколько поколений зрителей. И я уверен, что будут смотреть и в будущем.

Что правда, то правда.
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8k
RIZ deadening 7 минут назад
Фильм шикарен ! Мне больше всего там Гафт нравиться !
Ссылка youtu.be
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18k
Вася 24 минуты назад
Ссылка coub.com
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Заглянул мимоходом
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