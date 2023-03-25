Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля

Комедию по своему же сценарию поручили снимать Виктору Титову, который в то время был безработным. 35-летний кинорежиссёр уже имел в активе пять полнометражных лент, две из которых цензорами были спрятаны «на полку», а три других особого успеха у зрителей не нашли. Но зато режиссёр брался за любую работу за любые деньги, лишь бы не сидеть без дела. К тому же ему хотелось реабилитироваться перед своим начальством. И именно на это обстоятельство заказчики надеялись больше всего. Снимали фильм в одном из павильонов телецентра «Останкино» в ночное время, так как аренда ночью была значительно дешевле. Впрочем, Джигарханян, Козаков и Калягин были этому даже рады, так как днём они были плотно заняты в других местах. А вот остальным членам съёмочной группы пришлось на несколько месяцев кардинально изменить свой режим и распорядок дня.