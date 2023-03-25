Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля

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Не все знают, что за кинокомедию, которую зрители с удовольствием смотрят уже полвека, заказчик (Гостелерадио) заплатил сущие копейки. Бюджет яркого полуторачасового фильма был в три раза (!) меньше, например, бюджета художественного фильма «Сладкая женщина», который имел такую же продолжительность и снимался примерно в то же время.
Это было связано с ограниченным бюджетом самого заказчика, который «трещал по швам», а к новогодней программе требовались новые весёлые фильмы. Поэтому экономили на всём, в том числе и на режиссёрах.
Комедию по своему же сценарию поручили снимать Виктору Титову, который в то время был безработным. 35-летний кинорежиссёр уже имел в активе пять полнометражных лент, две из которых цензорами были спрятаны «на полку», а три других особого успеха у зрителей не нашли. Но зато режиссёр брался за любую работу за любые деньги, лишь бы не сидеть без дела. К тому же ему хотелось реабилитироваться перед своим начальством. И именно на это обстоятельство заказчики надеялись больше всего. Снимали фильм в одном из павильонов телецентра «Останкино» в ночное время, так как аренда ночью была значительно дешевле. Впрочем, Джигарханян, Козаков и Калягин были этому даже рады, так как днём они были плотно заняты в других местах. А вот остальным членам съёмочной группы пришлось на несколько месяцев кардинально изменить свой режим и распорядок дня.
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Все декорации, костюмы и т.д. подбирали из уже имеющегося на телецентре реквизита. Специально для фильма почти ничего не изготовляли и не шили. Поэтому внимательные зрители наверняка заметили в этой комедии много знакомых предметов и костюмов из других фильмов и телеспектаклей.
Например, по сценарию донна Роза д’Альвадорец (Тамара Носова) должна была везде ходить с ручной обезьяной. Первоначально собирались в цирке арендовать обученную обезьяну вместе с дрессировщиком. Но денег на это не хватило. Попробовали недорого взять обезьяну из зоопарка, но это чуть не закончилось трагедией. Почти дикий шимпанзе по кличке Яша сильно укусил второго режиссёра, и тому пришлось накладывать швы. Все поняли, что с Яшей ничего не получится, и стали искать другие варианты. Наконец, в Уголке Дурова нашли маленькую макаку. Глупую, пугливую, но неагрессивную и почти за бесплатно. В первый же съёмочный день она с испугу описала платье Носовой, и актриса в дальнейшем наотрез отказался брать её на руки. И тогда её всучили (по-другому и не скажешь!) 20-летней студентке ВГИКа Татьяне Веденеевой, которая везде сопровождала героиню.
Позже Веденеева призналась, что на съёмках для неё самым сложным было наладить отношения с этим непростым животным: Я её кормила вишнями, а она про запас их за щёки складывала, и я понимала, что укусить она уже никак не сможет, даже если очень захочет. Но она была очень маленькая и сама боялась всего на свете. Как только мы садились в тот самый открытый автомобиль и заводился мотор, она с перепугу писала. И у меня вся левая рука была мокрая, потому что дублей было несколько. Естественно, я даже удивлялась, откуда у такой маленькой обезьянки столько жидкости?» Важным эпизодом в фильме является сцена актёров с кремовым тортом, которым он кидались друг в друга.
Для экономии бюджета помощник режиссёра съездил на косметическую фабрику «Свобода» и привёз оттуда 3-х литровую банку с зубной пастой, которая в таком нерасфасованном виде стоила копейки. Но зато она идеально заменила заварной сливочный крем.
Смешную сцену постарались снять с первого дубля, так как запасных костюмов у актёров не было. При всех трудностях был и большой плюс на съёмках этой комедии. Позже Михаил Козаков рассказал, что актёры сами получали огромное удовольствие от игры в такой шуточной и гротесковой манере. Ведь можно было импровизировать и дурачиться, что шло только на пользу забавному сюжету. По воспоминаниям Козакова почти весь фильм был снят с одного дубля, кроме сцен с живой обезьянкой и с массовкой. Актёры знали, что на фильм было выделено в два раза меньше плёнки, поэтому играли как на театральной сцене, с первого раза.
И зрители почувствовали искренность и легкость в игре актёров , поэтому успех у зрителей был неизбежен. Сегодня фильм Виктора Титова считается одним из образцов классического павильонного кино, и его с удовольствием посмотрели уже несколько поколений зрителей. И я уверен, что будут смотреть и в будущем.
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