Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 марта

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Что помогает мне не слететь с катушек? Пельмени, витаминки и мемы. Пельменями и аскорбинкой я поделиться не могу, а вот мемами — пожалуйста!
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ну сколько можно то так глобально всех в развалюхи записывать или это такой метод нормализовать такое положение вещей, я не понимаю