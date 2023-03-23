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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 марта

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 марта

Автор:
23 марта 2023 18:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1393
20
Что помогает мне не слететь с катушек? Пельмени, витаминки и мемы. Пельменями и аскорбинкой я поделиться не могу, а вот мемами — пожалуйста!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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8k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
ну 3 фильма по 3 часа, нормальная тема, на властелин колец всегда пересмотреть приятно, так как сняли хорошо, даже я отнюдь не фанат Толкина и его книг отмечаю это для себя
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10k
wilddewill Минуту назад
найз вполне заменяет ношпу, а при наличии ибупрофена, а лучше ибуклина, вообще остальное не нужно))))
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8k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
назову своими именами
- коллекция владельца плейстейшин
- коллекция человека который много болеет по какой то причине, там старый или просто организм посадил

ну сколько можно то так глобально всех в развалюхи записывать или это такой метод нормализовать такое положение вещей, я не понимаю
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Никифоридис

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