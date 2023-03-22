Обида на режиссера и роль без проб: как снимали детектив «Ищите женщину»

Несколько дней гости из Москвы вместе с актрисой и ее супругом Котэ Махарадзе знакомились с грузинской культурой, ходили по ресторанам, и только перед отлетом вспомнили о пробах, которые сделать не успели.

Вернувшись в Москву, Алла Сурикова пересняла фото Софико с календаря двадцатилетней давности, после чего ничего не подозревающее руководство «Мосфильма» утвердило актрису на роль.