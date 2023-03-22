Обида на режиссера и роль без проб: как снимали детектив «Ищите женщину»

В самом начале 1983 года на экраны вышел фильм «Ищите женщину», ставший родоначальником жанра детективной комедии в СССР. Это кино появилось благодаря пьесе французского писателя Робера Тома «Мисси Пайпер ведет следствие», которую Алла Сурикова мастерски адаптировала для советского зрителя.
Режиссер поставила перед худсоветом условие – в главной роли она видела только Софико Чиаурели. Но на «Мосфильме» эту кандидатуру не утвердили. После этого Сурикова вместе с оператором Михаилом Аграновичем поехала в Тбилиси, где провела пробы с Чиаурели, чтобы доказать начальству, что она – лучшая кандидатура на роль мадемуазель Постик.
Несколько дней гости из Москвы вместе с актрисой и ее супругом Котэ Махарадзе знакомились с грузинской культурой, ходили по ресторанам, и только перед отлетом вспомнили о пробах, которые сделать не успели.
Вернувшись в Москву, Алла Сурикова пересняла фото Софико с календаря двадцатилетней давности, после чего ничего не подозревающее руководство «Мосфильма» утвердило актрису на роль.
Роль инспектора Градэна режиссер хотела отдать Михаилу Ульянову, но тот был с театром на гастролях, и вынужден был отказаться. Худсовет выбрал Армена Джигарханяна. Но прозвучало возражение – такой супермен, как Армен Борисович, раскроет дело за полчаса.
И тогда выбор пал на Леонида Куравлева, и актер на пробах убедил худсовет, что с ролью справится. Француза сыграть было нелегко, Леонид Вячеславович долго искал подход к своей роли. Образ он нашел, вдохновившись портретом Гюстава Флобера. На экране он – копия этого писателя.
Роль Сюзанны Бриссар хотели сыграть Татьяна Васильева и Любовь Полищук. Но Алла Сурикова отдала эту роль неизвестной тогда актрисе Людмиле Дмитриевой. Для актрисы эта роль стала самой яркой в ее карьере.
Робера де Шаранса должен был сыграть Олег Меньшиков, но режиссер в итоге передумала, увидев в этом образе Александра Абдулова, которого на пробы привел друг Леонид Ярмольник. Елена Соловей попала в фильм без проб.
Семен Фарада просил у Суриковой роль полицейского Максимэна, но режиссера предпочла ему Леонида Ярмольника. Фарада обиделся, и простил Аллу Ильиничну только через несколько лет, когда она позвала его в фильм «Человек с бульвара Капуцинов».
Роль владельца нотариальной конторы сразу отдали Сергею Юрскому, хотя она очень понравилась Владимиру Басову. Он в итоге получил в киноленте только эпизод - роль посетители конторы.
Темпераментный Басов не мог ограничиться небольшой ролью в таком проекте, и стал советником Аллы Суриковой – он давал разного рода полезные рекомендации, порой раздражая молодую коллегу. Но именно после этого фильма Сурикова стала известным режиссером.
Действие фильм разворачивается в Париже, который разместился в павильонах «Мосфильма». Звук писали сразу на камеру, потому что денег на озвучку в бюджете не было. А вот улицы французской столицы в фильме – самые настоящие. Их снял Георгий Данелия на любительскую камеру во время поездки, после чего кадры подарил Суриковой для ее фильма.
Книги, газеты и журналы для кино попросили во французском посольстве в Москве, а фирменную фуражку для героя Леонида Ярмольника дал охранник этого самого посольства с условием, что ему ее вернут после съемок.
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Да ну нах. Правда?...
А например "Деревенский детектив" с Аниськиным-Жаровым в главной роли, вышедший в 1969 году или "Сергеев ищет Сергеева" 1972 года?