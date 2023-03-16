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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
16 марта 2023 22:07
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
560
15
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Просто гифки, разнообразные...
Интересного просмотра!

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16.



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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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АнтонПолднев 5 минут назад
Все анекдот вспомнили?

Ну кто подзабыл напомню.
Приезжает чувак после армии поступать в институт на худграф.
Ему преподаватель говорит, ну, юноша, нарисуйте для начала круг (ну типа что он возьмёт циркуль, и нарисует на доске круг)
Чувак берёт мел и от руки рисует на доске идеальный круг.
Преподаватель в шоке. Как вам это удалось, юноша?
Да я на флоте три года мясорубку крутил...

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