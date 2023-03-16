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В Южной Корее люди отказались работать по 14 часов в день и умирать от переутомления

В Южной Корее люди отказались работать по 14 часов в день и умирать от переутомления

Автор:
16 марта 2023 15:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Рабочая неделя   Южная Корея   азиаты   забастовки   протесты   профсоюз   требования   
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Неделя забастовок - и правительство пошло им навстречу.

Азиаты - народ трудолюбивый и дисциплинированный. Сказали иди и «вджобывай» - они поклонились и пошли. Такой стереотип складывался годами.

Это не совсем так.

Поначалу, когда Южную Корею нужно было восстанавливать после войны с Севером, потом строить экономическое чудо - да, так и было. Люди вкалывали изо всех сил. Затем ситуация более-менее стабилизировалась и работники стали трудиться по 52 часа в неделю. Стандартные 8 часов в день + больше 2 часов сверхурочно.

Но недавно владельцы бизнеса пожаловались правительству, что этого времени не хватает для оперативного выполнения работы. И власти решили увеличить трудовую неделю до 69 часов, это почти 14 часов в сутки. Если прибавить хотя бы 20 минут на еду и 1-1,5 часа на дорогу до работы и обратно, можно смело выводить 16 часов. Всё для любви и для жизни.

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Правительство аргументировало это так: население стареет, рождаемость низкая, рабочих рук всё меньше. Значит оставшимся надо вкалывать больше.

Мы сможем решить такие серьезные социальные проблемы, как быстрое старение населения и низкая рождаемость, предоставив женщинам возможность более гибкого выбора рабочего времени, — пояснил министр труда Ли Чжун Сик.

При чём здесь женщины и гибкий график? По этим правилам, работники смогут сами выбирать, сколько трудиться сверхурочно: сегодня 1 час, завтра 3, потом 5… И вроде бы так можно найти время для свиданий и семьи, так утверждали в правительстве. Но максимальное количество сверхурочки вырастает до 29 часов в неделю, тут не до свиданий, главное не получить инфаркт на рабочем месте.

Работяги быстро поняли, что их хотят налюбить, и представитель Федерации корейских профсоюзов заявил:

Правительство принуждает рабочих к очень долгим и интенсивным переработкам. Это позволит легализовать работу с 9 утра до полуночи в течение пяти дней подряд. Здоровье и потребность в отдыхе вообще не принимаются во внимание.

Также члены профсоюза добавили, что правительство отстало от жизни. По всему миру идёт постепенный переход на 4-дневную рабочую неделю и люди работают меньше, но с большей эффективностью.

Для справки: в 2021 году, когда никаких огромных переработок ещё не было, государство получило 739 заявлений с требованием о денежной компенсации. Причина - смерть близкого родственника от переутомления на работе. Примерно 40% из них согласовали. Остальные «на рассмотрении» или завернули. В том же году корейцы провели на работе в среднем 1915 часов, это на 566 часов больше, чем трудятся в Германии.

И люди стали протестовать. После недели возмущений, правительство объявило, что переход на 69-часовую неделю отменяется. Вкалывайте по-старому: 52 часа.

И будьте счастливы.

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Метки: Рабочая неделя   Южная Корея   азиаты   забастовки   протесты   профсоюз   требования   
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6  комментариев
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15
NEO Полчаса назад
Всё правильно! Хватит из людей делать биороботов!!!
У них там рождаемость одна из самых низких в мире. А почему?
Да потому что муж еле живой приполз домой после 16 часов работы, а завтра всё по-новой. А женщинам на работе ваще беременеть запрещают. И увольняют сразу.
Короче, Южная Корея очень скоро вымрет. И КимЧенИр просто её захватит без всякой ядрёной бомбы. У них там, в Северной Корее, тоже все сплошь трудоголики. Но вот находят ка-то время чтобы размножаться. Наверное там условия для мам более подходящие.
А в Южной Корее выделяют немеряно бабла на решение демографической проблемы, а она не решается(((
А всё просто - пусть сделают как у нас в России. 3 года декрета, сохранение рабочего места, материнский капитал - и бабы начнут рожать!
А они решили по-другому - бабы не рожают, значит надо больше работать.
РЖУНИМАГУ))))
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10k
Zемляк 3 минуты назад
Меньше надо мерикосам подлизывать жопы. Тогда и 8-часового рабочего дня хватит..
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43k
turyst 14 минут назад
Как только в одной большой стране начали строить социализм, столетие назад, так в капстранах, пришлось идти на послабления гнёта простых людей.
У себя революции побоялись.

Вот и гнобили всем миром эту страну.
Добились своего. И там теперь капитализм.

Можно и у себя гайки закручивать.
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18k
Александр 39 минут назад
"52 часа в неделю. Стандартные 8 часов в день + 2 часа сверхурочно."
Может 42 часа? 50 не делится на 8 вроде.
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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