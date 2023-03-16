В Южной Корее люди отказались работать по 14 часов в день и умирать от переутомления

Азиаты - народ трудолюбивый и дисциплинированный. Сказали иди и «вджобывай» - они поклонились и пошли. Такой стереотип складывался годами.

Это не совсем так.

Поначалу, когда Южную Корею нужно было восстанавливать после войны с Севером, потом строить экономическое чудо - да, так и было. Люди вкалывали изо всех сил. Затем ситуация более-менее стабилизировалась и работники стали трудиться по 52 часа в неделю. Стандартные 8 часов в день + больше 2 часов сверхурочно.

Но недавно владельцы бизнеса пожаловались правительству, что этого времени не хватает для оперативного выполнения работы. И власти решили увеличить трудовую неделю до 69 часов, это почти 14 часов в сутки. Если прибавить хотя бы 20 минут на еду и 1-1,5 часа на дорогу до работы и обратно, можно смело выводить 16 часов. Всё для любви и для жизни.