19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго...

Страшное лето 1972-го: как торфяные пожары чуть не уничтожили...

"Российского мужчину не переделаешь, у него родовая память": Роза...

Москвичка понюхала подаренные незнакомцем духи и оказалась в психушке

Взрыв петарды подо льдом водоёма

Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

В Брюсселе нашли мужика со «стальным стержнем»

Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых...

Когда не было соцсетей: фото девушек 90-х, которые только сейчас...

«Банки в безопасности»: Байден не смог успокоить вкладчиков своим...

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 марта

Зачем Александр Сергеевич русалку на дерево посадил?

30 забавных кадров с немецкими догами - гигантами среди собак

До и после: 30 трогательных фото спасённых собак

Чудо-девочка, которую общество обвиняло в отсутствии души

Фотографии из прошлого

30 фотографий из серии «Упаковка и товар», которые не разочаровывают

Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла