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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
14 марта 2023 08:34
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2712
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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15  комментариев
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155
Pits2007 2 часа назад
22 пост - не радуйтесь! Это заблуждение! Телефон, интернет, освещение, отопление и многое другое кушает ваши денежки даже когда вы спите. Невидимая рука рынка не позволит вам жить даром ни минуты!
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10k
Vampire 18 минут назад
Комментарий к фото
Чай с огурцами? Давно так не извращался.
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16k
Андрей 40 минут назад
Комментарий к фото
"Зуб даю" как-то понадёжнее будет.
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3k
Алекс Час назад
Захотелось бутерброд с маслом, сыром, колбасой и огурцом.
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52k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
таких не бывает...свет горит, вода льется, кушать хочется...
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52k
dima423 2 часа назад
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Правый прав))
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8k
Regerald 2 часа назад
Тут очень сложный вопрос. С одной стороны, да, не нарушай и всё.
С другой стороны, бывало что камера стоит так, чтобы тупо подловить на невнимательности, а не ловить злобных нарушителей.
Меня один раз подловили - знак "заселёнки" зарос кустами, горка вниз, камера. Намеренно я совсем не нарушал, и превышение было мизерное.

А вот почему не поставить камеру возле пробки и не оштрафовать тысячу "обочечников" - для меня загадка.
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34
анатоль Regerald Час назад
"чтобы тупо подловить на невнимательности"
------------
ну так невнимательность основная причина ДТП. Будьте внимательны, если вы невнимательные - лучше за руль не садиться, всем безопаснее будет
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52k
dima423 2 часа назад
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Вопрос только для Петь...
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134
темная_мышь 3 часа назад
"Этот второй" худенький серый кот - молодая кошка, и она вполне нормального телосложения.
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