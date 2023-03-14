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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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С другой стороны, бывало что камера стоит так, чтобы тупо подловить на невнимательности, а не ловить злобных нарушителей.
Меня один раз подловили - знак "заселёнки" зарос кустами, горка вниз, камера. Намеренно я совсем не нарушал, и превышение было мизерное.
А вот почему не поставить камеру возле пробки и не оштрафовать тысячу "обочечников" - для меня загадка.
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ну так невнимательность основная причина ДТП. Будьте внимательны, если вы невнимательные - лучше за руль не садиться, всем безопаснее будет