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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 марта 2023 23:04
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3135
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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24  комментария
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15k
ss 9 часов назад
Более совершенное устройство, без порчи асфальта и других предметов:

Ингредиенты: Два болта (приблизительно на 8, 10) и одна гайка. На первый болт, на пару витков, наворачивается гайка. В гайку насыпается спичечная сера. В эту же гайку, но уже с другой стороны, заворачивается второй болт. Затем руками оба болта затягиваются до упора. Всё готово. Теперь устройство кидается в твёрдую поверхность головкой любого их ботов и!... Бу-ум-м-м!

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34
Ольга Час назад
что такое ивент?
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53k
Александр 6 часов назад
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Александр 6 часов назад
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Александр 6 часов назад
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Александр 6 часов назад
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Александр 6 часов назад
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53k
Александр 6 часов назад
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22k
Сталкер 7 часов назад
И что мешает? Я – режу, без проблем.


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22k
Сталкер 7 часов назад
Я тоже догадываюсь!


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3k
S__D 8 часов назад
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3k
S__D 8 часов назад
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Обычный ученик средней школы в жизни.
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S__D 8 часов назад
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Нет. Она с рождения такая.
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S__D 8 часов назад
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65k
doker 8 часов назад
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15k
ss 9 часов назад
Э! Мужик! Ну ты куда?! Купаться пойдём.

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