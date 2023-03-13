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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Ингредиенты: Два болта (приблизительно на 8, 10) и одна гайка. На первый болт, на пару витков, наворачивается гайка. В гайку насыпается спичечная сера. В эту же гайку, но уже с другой стороны, заворачивается второй болт. Затем руками оба болта затягиваются до упора. Всё готово. Теперь устройство кидается в твёрдую поверхность головкой любого их ботов и!... Бу-ум-м-м!