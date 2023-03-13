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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 марта 2023 08:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2910
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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12  комментариев
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7k
newegg Час назад
Когда в рецепте есть размерности, это ещё нормально.
Pеально бесит, когда "возьмите среднюю луковицу, крупную картофелину, немного соли, жменю пшена". Вот куй его знает сколько это.
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44k
Aleksandr 15 минут назад
Не верьте! Это не Тула, это Питер...
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1k
Хачик Полчаса назад
Не моё, читал в газете "Большая Волга"...)
-Был у меня друг, всю жизнь работающий на шахте, получающий приличные деньги и притом один-одинёшенек. Вышел на пенсию по вредности, купил 3-х комнатную квартиру и оборудовал её под себя. В одной комнате все встречались, выпивали бывало, короче проводили время досуга. Во второй стоял настоящий бильярдный стол, чтобы скоротать время за игрой. А третья была особенной, для прикола, тех, кто "перебрал" с алкоголем бросали туда и смотрели на их реакцию прихода в себя...)) В ней всё было оборудовано вверх ногами. Кровать прикручена к потолку, люстра на полу и т.д (включите воображение
). Я тогда ещё употреблял и так случилось, что я попал в эту комнату... Что конкретно я делал там, я не вспомню, но меня сняли с люстры, откуда я безуспешно пытался спрыгнуть на кровать...)) С тех пор я не пью.
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4k
Макс 2 часа назад
А будешь продавать, при покупателе появится пара звуков, которые и ты никогда не слышал.
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31k
Андрей Иванов 3 часа назад
Потому что сиськи маленькие
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115
АНАТОЛИЙ Андрей Иванов Час назад
А есть видео с этими смешариками? Друг интересуется.
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31k
Андрей Иванов 3 часа назад
В Африке так и делают. Там много вудуистов
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