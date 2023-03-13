2910
25
Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
×
Ссылки по теме:
- Подборка демотиваторов для хорошего настроения
- Свежие и смешные демотиваторы
- Забавные демотиваторы
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
- Осенние демотиваторы
Новости партнёров
Pеально бесит, когда "возьмите среднюю луковицу, крупную картофелину, немного соли, жменю пшена". Вот куй его знает сколько это.
-Был у меня друг, всю жизнь работающий на шахте, получающий приличные деньги и притом один-одинёшенек. Вышел на пенсию по вредности, купил 3-х комнатную квартиру и оборудовал её под себя. В одной комнате все встречались, выпивали бывало, короче проводили время досуга. Во второй стоял настоящий бильярдный стол, чтобы скоротать время за игрой. А третья была особенной, для прикола, тех, кто "перебрал" с алкоголем бросали туда и смотрели на их реакцию прихода в себя...)) В ней всё было оборудовано вверх ногами. Кровать прикручена к потолку, люстра на полу и т.д (включите воображение). Я тогда ещё употреблял и так случилось, что я попал в эту комнату... Что конкретно я делал там, я не вспомню, но меня сняли с люстры, откуда я безуспешно пытался спрыгнуть на кровать...)) С тех пор я не пью.