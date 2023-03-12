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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
12 марта 2023 11:05
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2317
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.

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46  комментариев
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11k
Евгений 2 часа назад


Умиляют люди, которые даже не подозревают о том, чем они пользуются. Классический пример использования теоремы Пифагора в быту:

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17k
Bill 4 минуты назад
Похоже на вот это место в Тольятти
https://www.google.com/maps/@53.5405424,49.3113158,3a,51.8y,330.25h,86.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sApRZUCcsTKLmTx5Gq84Gqg!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.com/maps/@53.5405424,49.3113158,3a,51.8y,330.25h,86.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sApRZUCcsTKLmTx5Gq84Gqg!2e0!7i13312!8i6656
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14k
Роман 5 минут назад
Нет, не станешь. Нужно съесть 0,601 кг чипсов.
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66
Дело 37 минут назад
19-Воду в ванную? Наливай сразу в кухню, коридор и все комнаты. Чтобы соседей кх..ям затопить своими лепестками!
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392k
Йожик справедливый 45 минут назад
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Йожик справедливый 47 минут назад
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Йожик справедливый 48 минут назад
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Йожик справедливый 49 минут назад
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11k
GROMOZEKA 50 минут назад
Вот только не надо оскорблять алкоголиков из моего подъезда, подобными сравнениями

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392k
Йожик справедливый 50 минут назад
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Йожик справедливый 50 минут назад
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25k
ПаганецЪ 52 минуты назад
Комментарий к фото
Какая "музыка", такой и сабвуфер.
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Алекс Крайчек Час назад
Комментарий к фото
Странно, когда я учился, у нас пара уроков русского языка была посвящена именно правилам написания всяких "заявлений" и пр...
Сейчас этому не учат?
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