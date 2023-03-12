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Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.
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Умиляют люди, которые даже не подозревают о том, чем они пользуются. Классический пример использования теоремы Пифагора в быту:
https://www.google.com/maps/@53.5405424,49.3113158,3a,51.8y,330.25h,86.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sApRZUCcsTKLmTx5Gq84Gqg!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.com/maps/@53.5405424,49.3113158,3a,51.8y,330.25h,86.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sApRZUCcsTKLmTx5Gq84Gqg!2e0!7i13312!8i6656
Не для бабы.
Сейчас этому не учат?