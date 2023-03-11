FISHKINET
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Хороший мальчик: полицейская собака быстро усмирила хулигана Хороший мальчик: полицейская собака быстро усмирила хулигана Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с... Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника 18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов 18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям... Крупнейший банк США заявил о банкротстве Крупнейший банк США заявил о банкротстве Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях Могучий русский язык или когда жена испанка Могучий русский язык или когда жена испанка Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса" Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса" В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита Кто вы, мистер сыщик? Кто вы, мистер сыщик? 10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным внешним видом 10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным... Нужно счастье? Берите два! Нужно счастье? Берите два! Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но его увезли в психушку Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
11 марта 2023 21:31
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
687
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время.

Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

26.


Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
SandMANn 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Мойша 4 часа назад
Комментарий к фото
Правда выпить нечего,
И нечем закусить,
Но за то о чем угодно
Можно говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

925662



Другие посты автора
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Привет, весна!

Популярные теги
#фото#Прикол#люди#кино#США#животные#Россия#актеры#истории#милота
#Юмор#история#факты#интересное#Жизнь#Фотографии#картинки#автомобили#комментарии#нападение
#интересно#в мире#забавно#СССР#дети#подборка#Приколы#дом#Мемы#сарказм
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Любви нет: теория стакана воды Любви нет: теория стакана воды СССР в фотографиях американского профессора Томаса Хаммонда СССР в фотографиях американского профессора Томаса Хаммонда История русских мобилизаций История русских мобилизаций Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России

На что жалуетесь?

Вернуться