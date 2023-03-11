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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время.
Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия СССР Фотографии история
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И нечем закусить,
Но за то о чем угодно
Можно говорить.
Даже в царской России крестьяне жили общинами, ибо в одиночку тупо не выжить было.
Чего Вы там себе навыращиваете без вспаханного поля, сортовых семян, удобрений и всего прочего? Да еще где-нибудь в Нечерноземье, где почва - песок с камнями, а дожди идут чаще, чем солнце показывается.
Чтобы вести фермерское хозяйство, а Вы же по факту именно этим предлагаете заняться библиотекарям и учительницам предпенсионного возраста, нужно дохрена вложиться сперва. Тот же трактор для вспашки - он не бесплатный так-то. И соляру жрет как не в себя. А соляра тоже на кустах не растет, а за деньги покупается.
А вот денег-то как раз и нет. Даже дров купить, чтобы избу-развалюху от сельсовета бесплатно полученную (а другого жилья в деревнях в свободном доступе, пардон, ни тогда, ни сейчас не имелось), и то бабосики нужны.
Приусадебное хозяйство хорошо и эффективно как дополнение к основному источнику дохода. Как у тех же колхозников/совхозников в советское время.
А вот прожить только с него - извините, далеко не всегда получится. По объективным причинам.
А так-то у половины демонстрантов наверняка свои дачи в садоводствах имелись. Только вот прожить с техи 6 соток не то что проблематично, просто невозможно было.
Зачем прикидываться незнайкой, не пойму?