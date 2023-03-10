Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще

Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился...

Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так

Крутые и малоизвестные факты о человеческом теле

Алкопост на вечер этой пятницы

20 удивительных артефактов из истории человечества

Как не потерять девушку в крупном магазине

Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим

Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав...

Чампаватская дьяволица, убившая больше 400 человек

Мифы и байки, в которые мы верили в детстве

Фотоприколы и прикольные картинки

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 марта

Мексиканский наркокартель извинился перед США за похищение...

В столичной школе подростка избили прямо на глазах учителей

В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но...

Не только старики: почему люди верят мошенникам?

Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств