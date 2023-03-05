1272
30
Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
×
×
Ссылки по теме:
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
- Осенние демотиваторы
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка демотиваторов для хорошего настроения
- Забавные демотиваторы
Новости партнёров
реклама
- Работа у Вас хорошая, квартира хорошая, чего же Вам еще не хватает?
--Жена настаивает...
- И Вы, мужчина, не можете повлиять на жену?
- Родители жены тоже хотят ехать...
-Так пусть они и едут, а Вы оставайтесь!
- К сожалению, я единственный еврей в семье...