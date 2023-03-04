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Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.
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Бабки - это не расчленённые вовремя бывшие девушки
Поэтому любой математик вам докажет, что отнюдь
- Абсолютно все учившиеся в институте в России и Канаде (в других странах вообще не прокатывает) должны женится на сокурсниках или выпускниках их же вузов
- Соотношение мужиков и баб в институтах должно быть 50Х50