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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
04 марта 2023 09:58
Метки: Юмор   картинки   приеолы   
1166
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для настроения.

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21  комментарий
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30k
Андрей Иванов Час назад
Хрен ли лежишь - подорвался и бегом херачить топором по родинке!
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30k
Андрей Иванов Час назад
А потом вы спрашиваете, откуда берутся бабки у подъезда
Бабки - это не расчленённые вовремя бывшие девушки
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30k
Андрей Иванов Час назад
А он при ста градусах и под давлением не разложится?
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33k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Это что, больше половины людей получают высшее образование? Враньё...
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30k
Андрей Иванов Час назад
Какое кофе? Его ещё не привезли из Америки, а её ещё не открыли! Колдун? Сжечь!
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33k
ACU900 Час назад
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30k
Андрей Иванов Час назад
Последний пункт - зря. Тут неопытный нужен. Опытный - это как посадить Шумахера тестировать "советы для начинающих вождение"
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44k
Мойша Час назад
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30k
Андрей Иванов Час назад
Я недавно так зубы лечил.
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30k
Андрей Иванов Час назад
Склеить, обменять в банке, купить на них ремень и выпороть засранца
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Есть один момент - количество людей с высшим образованием в России - 54% (это максимум в мире), а по всему миру - хорошо, если 10

Поэтому любой математик вам докажет, что отнюдь
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8k
Copycat 2 часа назад
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Так на дворе 2023й сейчас даже в деревенских магазинах терминалы электронные есть, а ТОО "Згробное царство" вроде как серьезная организация, там давно уже и крипту мне кажется принимают к оплате
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