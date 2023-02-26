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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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- все пациенты записываются каждый на своё время, кто то через интернет, кто то через приложение, бабушки которые не с тем ни с другим не дружат, записываются по телефону
- врач в начале для распечатывает листок с таблицей ФИО пациента и временем и вешает на дверь кабинета
- все пациенты приходят к указанному времени и врач сам пофамильно их вызывает, кто опоздал пусть записывается снова. Все "экстренные" пусть идут к дежурному врачу\зав отделения, хотя в поликлинике по сути "Экстренных" быть не должно это не скорая.
кто то должен заняться оптимизацией поликлиник