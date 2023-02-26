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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
26 февраля 2023 23:14
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3360
30

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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13  комментариев
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53k
Александр 7 часов назад
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188k
Men In Black 47 минут назад
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8k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Вообще такое может быть только когда это всё организованно через жопу! По уму надо так:
- все пациенты записываются каждый на своё время, кто то через интернет, кто то через приложение, бабушки которые не с тем ни с другим не дружат, записываются по телефону
- врач в начале для распечатывает листок с таблицей ФИО пациента и временем и вешает на дверь кабинета
- все пациенты приходят к указанному времени и врач сам пофамильно их вызывает, кто опоздал пусть записывается снова. Все "экстренные" пусть идут к дежурному врачу\зав отделения, хотя в поликлинике по сути "Экстренных" быть не должно это не скорая.

кто то должен заняться оптимизацией поликлиник
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22k
homerchik 3 часа назад
Комментарий к фото
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18k
scorpick 4 часа назад
Это было вчера в солянке. Сегодня здесь. В чём прикол?
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122
Obrval 6 часов назад
Комментарий к фото
Всмысле - болтаются. Есть, что лифчики отрицательных размеров?
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Obrval 6 часов назад
Комментарий к фото
Это какой-то всеросийский староста. Она, по ходу, на всех учителей России собирает.
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Александр 7 часов назад
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Obrval Александр 5 часов назад
А похож чем-то. Вот оригинал.
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Александр 7 часов назад
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Александр 7 часов назад
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