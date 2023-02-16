15 природных находок, которые выглядят очень любопытно

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Граница между фантастикой и реальностью не так уж и велика. А окружающий мир нам иногда подкидывает удивительные сюрпризы. В этом посте вы увидите настоящие жемчужины от матери-природы.
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