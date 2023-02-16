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15 природных находок, которые выглядят очень любопытно

15 природных находок, которые выглядят очень любопытно

Автор:
16 февраля 2023 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жемчужины   Поразит   воображение   подкидывает   природа   фантастика   
1721
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Граница между фантастикой и реальностью не так уж и велика. А окружающий мир нам иногда подкидывает удивительные сюрпризы. В этом посте вы увидите настоящие жемчужины от матери-природы.

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Метки: Жемчужины   Поразит   воображение   подкидывает   природа   фантастика   
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Татьяна Юсова Час назад
Арбуза захотелось...
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Denissg Час назад
Автор, это не совсем язык.
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DarSie

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