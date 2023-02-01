Брошенная цирковая обезьянка с одной лапкой нашла приют у буддистских монахов

Обезьянка по кличке Синсин пятнадцать лет выступала в китайском цирке. В какой-то момент руководство зоопарка зачем-то выпустило на волю обезьянку. Привыкшая жить в неволе Синсин добывала еду в лесу, но чаще заглядывала в ближайшую деревню.
Жители деревни на горе Далянь заметили обезьянку и быстро к ней привыкли. На обезьяне был ошейник и местные жители поняли, что она когда-то была домашней. Её назвали Синсин и решили помочь ей. Из-за ошейника, который причинял ей боль, обезьяна стала пугаться людей и становилась всё агрессивнее. Неравнодушные жители обратились в местный зоопарк, чтобы специалисты помогли снять ошейник.
Как оказалось, помимо ошейника у Синсин была ещё проблема — сломанная передняя лапа. Перелом был старый и пришлось её ампутировать. После операции она уже не могла жить на воле и её передали буддистским монахам. Так Синсин нашла свой дом.
Сейчас она живёт в храме, где её все любят и лелеют. Её кормят с рук, дают сок из трубочки и постоянно гладят. Сначала обезьянка была сильно напугана таким вниманием, но потом привыкла. Теперь у неё есть семья и друг - полосатая кошка.
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