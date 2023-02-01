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Брошенная цирковая обезьянка с одной лапкой нашла приют у буддистских монахов

Брошенная цирковая обезьянка с одной лапкой нашла приют у буддистских монахов

Автор:
01 февраля 2023 15:29
Сообщество : Животные
Метки: буддизм   видео   дикие животные   животные   милота   монахи   питомы   спасение   
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Обезьянка по кличке Синсин пятнадцать лет выступала в китайском цирке. В какой-то момент руководство зоопарка зачем-то выпустило на волю обезьянку. Привыкшая жить в неволе Синсин добывала еду в лесу, но чаще заглядывала в ближайшую деревню.

Жители деревни на горе Далянь заметили обезьянку и быстро к ней привыкли. На обезьяне был ошейник и местные жители поняли, что она когда-то была домашней. Её назвали Синсин и решили помочь ей. Из-за ошейника, который причинял ей боль, обезьяна стала пугаться людей и становилась всё агрессивнее. Неравнодушные жители обратились в местный зоопарк, чтобы специалисты помогли снять ошейник.

Как оказалось, помимо ошейника у Синсин была ещё проблема — сломанная передняя лапа. Перелом был старый и пришлось её ампутировать. После операции она уже не могла жить на воле и её передали буддистским монахам. Так Синсин нашла свой дом.

Сейчас она живёт в храме, где её все любят и лелеют. Её кормят с рук, дают сок из трубочки и постоянно гладят. Сначала обезьянка была сильно напугана таким вниманием, но потом привыкла. Теперь у неё есть семья и друг - полосатая кошка.

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Метки: буддизм   видео   дикие животные   животные   милота   монахи   питомы   спасение   
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9  комментариев
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8k
KarabasBarabas 2 часа назад
Матушка, такой взгляд у неё
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518
Сергей 20 минут назад
Симпотичная
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2k
веселый просто 36 минут назад
"Теперь у неё есть семья и друг - полосатая кошка." Могли бы приложить фото друга

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Антон 41 минуту назад
Какой взгляд у неё, человеческий чтоль, и пузатенькая такая. Хорошо, что всё хорошо закончилось.
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11k
Андрей А 52 минуты назад
"Брошенная цирковая обезьянка с одной лапкой" . На видео как минимум три дееспособных
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Есть и люди, а есть и суки кровожадные
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1k
ChePaev Час назад
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10k
Vacony Час назад
не знаю про глаза.. но явно ожирение у нее...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324525



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