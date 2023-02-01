Брошенная цирковая обезьянка с одной лапкой нашла приют у буддистских монахов

Сейчас она живёт в храме, где её все любят и лелеют. Её кормят с рук, дают сок из трубочки и постоянно гладят. Сначала обезьянка была сильно напугана таким вниманием, но потом привыкла. Теперь у неё есть семья и друг - полосатая кошка.