Супруги Уоррен: шарлатаны или экстрасенсы?

Довольно достойные фильмы для этого жанра «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», главные роли в которых исполнили Патрик Уилсон и Вера Фармига, зрители приняли благосклонно. Возможно во многом потому, что история охотников за приведениями основана на реальных событиях.
Юная Лоррейн Рита Морен познакомилась с будущим мужем Эдом Уорреном, когда ей было всего 16 лет, на одной из вечеринок. Обаятельный парень был всего на год старше, но Лоррейн так очаровала его, что Эд практически сразу после знакомства сделал ей предложение.
Девушка согласилась. И так возник не просто очередной семейный союз, а ещё и первый в истории семейный подряд охотников за всем потусторонним, паранормальным, мистическим и просто странным.
Лоррейн замечала за собой необычные способности с детства. Ей мерещились призраки уже ушедших в мир иной людей. Подсознательно она понимала, что это не совсем нормально, поэтому о даре молчала. Дабы не попасть на принудительное лечение. Эд вырос в доме с привидениями, поэтому считал себя хоть и дилетантом, но всё же причастным к миру духов. Когда Уоррены решили объединить силы и окунуться в паранормальные исследования, неожиданно для себя они нашли поддержку представителей самых разных профессий – педагогов, врачей, полицейских, учёных, даже представителей духовенства.
В 1952 году пара зарегистрировала «Общество психических исследований Новой Англии», а чуть позднее открыла музейную экспозицию, посвящённую делам, которые они лично раскрыли. А их оказалось на удивление огромное количество, несколько тысяч.
Историю с куклой Аннабель как раз и экранизировали, и о ней узнали миллионы людей по всему миру. Дело было так: в 1968 году студентке, изучающей медицину, подарили обычную текстильную куклу Энн. Вскоре девушка стала ощущать необъяснимую тревогу в её присутствии. Ей казалось, что игрушка за ней следит. Потом начались странности в комнате.
Измученная студентка обратилась за помощью к Уорренам. Супруги приступили к расследованию и выяснили, что в куклу вселился дух мёртвой женщины по имени Аннабель Хиггинс. Впоследствии сущность оказалась злобным демоном. И куклу от греха подальше спрятали под стекло и поместили в музей, чтобы она не могла никому навредить.
Ещё одно дело Уорренов, прогремевшее по всему миру, это расследование трагедии в Амитивилле, в результате которой погибла вся семья Дефео за исключением одного сына, который признался в убийстве родных, заявив, что на преступление его толкнул призрак индейского вождя.
В копилке охотников за привидениями также дело кладбища Юнион в Коннектикуте, где обитал призрак Белой Леди, церкви Борли, где заживо замуровали монахиню, и многие другие.
Что касается правдивости всех этих историй, то мнения в обществе разделились. Одни специалисты считают Уорренов чистой воды мошенниками и шарлатанами, которые просто хорошо владели приёмами психологии и умело подтасовывали факты. Другие исследователи склоняются к версии, что у пары действительно был если не дар, то точно какое-то чутьё. Третьи настаивают, что это просто коммерческий проект, созданный для заработков. Бизнес и ничего личного.
Интерес к теме резко обострился после экранизаций. И после смерти знаменитых супругов (Лоррейн умерла в 2019 году, пережив мужа на 13 лет). Семейное дело продолжил их зять – бывший полицейский, а теперь эксперт в области аномальных явлений Тони Спера.
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