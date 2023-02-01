Супруги Уоррен: шарлатаны или экстрасенсы?

Ещё одно дело Уорренов, прогремевшее по всему миру, это расследование трагедии в Амитивилле, в результате которой погибла вся семья Дефео за исключением одного сына, который признался в убийстве родных, заявив, что на преступление его толкнул призрак индейского вождя.

В копилке охотников за привидениями также дело кладбища Юнион в Коннектикуте, где обитал призрак Белой Леди, церкви Борли, где заживо замуровали монахиню, и многие другие.