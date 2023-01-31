17 трудолюбивых людей, которые знают, как сказку сделать былью

Почти у всех людей есть старые вещи, которые они просто не могут выбросить. Одни думают, что когда-нибудь они им понадобятся, а другие надеются, что в будущем превратят их во что-то красивое. Герои этой подборки решили не ждать, а сотворить чудо здесь и сейчас. Посмотрите, какие замечательные результаты у них получились!

0

Мы целый год восстанавливали наш задний двор 0 Источник:

×

×

Примеры упорства и трудолюбия 0 Источник:

0 Источник:

Я решил отполировать этого латунного зайца, и вот что получилось 0 Источник:

Я отмыл стол под давлением 0 Источник:

Я сам изменил дизайн ванной комнаты 0 Источник:

Я насчитала 5 слоев, прежде чем все вернулось к норме 0 Источник:

Снимки до и после нашего маленького проекта 0 Источник:

Было бы проще просто купить новую плиту, но я решил сделать это 0 Источник:

Я сэкономил кучу денег 0 Источник:

Где нужно почистил, подправил, и получился чудесный столик 0 Источник:

Это мое любимое хобби, я реставрирую часы 0 Источник:

Жена купила старый комод и сделала из него интересный и современный предмет мебели 0 Источник:

Я реставрировал старый бабушкин самовар 0 Источник:

Сковородка получилась шикарная 0 Источник:

Вторая жизнь старого игрушечного грузовика 0 Источник: