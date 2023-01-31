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17 трудолюбивых людей, которые знают, как сказку сделать былью

17 трудолюбивых людей, которые знают, как сказку сделать былью

Автор:
31 января 2023 22:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Быль   Вещи   Сотворить   Трудолюбивые   люди   результат   сказка   чудо   
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Почти у всех людей есть старые вещи, которые они просто не могут выбросить. Одни думают, что когда-нибудь они им понадобятся, а другие надеются, что в будущем превратят их во что-то красивое. Герои этой подборки решили не ждать, а сотворить чудо здесь и сейчас. Посмотрите, какие замечательные результаты у них получились!
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Метки: Быль   Вещи   Сотворить   Трудолюбивые   люди   результат   сказка   чудо   
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2  комментария
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11k
Джон Уик 50 минут назад
Такое отреставрировать нужны специальные инструменты. Банально нанести краску термоустойчивую не так то просто.
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3k
MPEG-8 4 минуты назад
Лично по мне, просто отсыпка галькой лучше.
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