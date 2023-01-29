4010
30
Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
×
Ссылки по теме:
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
- Забавные демотиваторы
- Демотиваторы: зарядись хорошим настроением
- Подборка демотиваторов для хорошего настроения
- Осенние демотиваторы
Новости партнёров
А чтобы открыть звезду - вот где способности нужны!
Помню в "нулевых", заходил в ресторан, подходил к Сереге лабуху (тот что песни поет, за копейку малую) А он информировал, какие барышни пришли одни, сколько времени находятся, сколько "выжрали". Тебе оставалось выбрать песню и под "А теперь подарок всем девушкам этого зала, от нашего постояннного посетителя песня " А белый лебедь на пруду, качает ..." Галантно подкатываешь к дошедшей до кондиции "хучу размножаться" даме.