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Фотоприколы и прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
29 января 2023 22:42
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
4010
30
Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
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13  комментариев
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64k
doker 12 часов назад
Достать и подарить звезду - каждый сможет.

А чтобы открыть звезду - вот где способности нужны!
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4k
вася васильев 13 минут назад
Комментарий к фото
...и попукивания)))
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4k
вася васильев 17 минут назад
Комментарий к фото
А им на всё Насрат!))))
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4k
вася васильев 20 минут назад
Комментарий к фото
В рифме!)))
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22k
Mike Miller 49 минут назад
Комментарий к фото
Меня всегда интересовал вопрос - нахрена переться за тысячи километров, чтобы там искать покушать домашнюю еду?
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9k
Павел 11 часов назад
Ну были такие, и есть наверно и сейчас.
Помню в "нулевых", заходил в ресторан, подходил к Сереге лабуху (тот что песни поет, за копейку малую) А он информировал, какие барышни пришли одни, сколько времени находятся, сколько "выжрали". Тебе оставалось выбрать песню и под "А теперь подарок всем девушкам этого зала, от нашего постояннного посетителя песня " А белый лебедь на пруду, качает ..." Галантно подкатываешь к дошедшей до кондиции "хучу размножаться" даме.
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20k
Alf 12 часов назад
Кое где посмеялся. +
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