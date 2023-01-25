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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится
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Они вообще, хитрожопые. Когда "насяльника" не видит, делают всё, что запрещено. Едят в пост, пьют, трахаются. А как "насяльника" проснётся, они опять благопристойные мусульмане.
От него владелица туфель босиком ушла? Ты бабу видишь? Значит уже распилена и в Неве. Беги, дура!