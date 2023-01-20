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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
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Прости меня, Господи...
Простите меня, пацаны
На необмытый товар гарантия не распростаняется.
Мне кажется это абсолютно разные смыслы...
И подозреваю что для включения опции "гарантийный срок", покупку нужно обмыть прямо тут-же, с продавцом.