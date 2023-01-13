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Фотоприколы и прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 января 2023 08:35
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1219
25
Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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5  комментариев
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7k
Copycat 2 часа назад
эти майнинговые херни можно было бы попортить и отдать китайцам, они бы могли их распаять в видеокарты)

я знаю они без проблем снимают видеочипы 950m со сломанных ноутов и мутят из них видеокарты pci-e для внутреннего рынка которые к слову нормально так работают (мэдди мурк такую раздобы и гонял тестами и в играх контру ведьмака) и продают их там около 5к рублей
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33k
Korolev 46 минут назад
Комментарий к фото
В тельняшке кто?
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9k
Бритва 2 часа назад
без кулеров в школах школьники просто пили ту мерзкую непрозрачную воду из крана.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Масла перебор. Так не делают.
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