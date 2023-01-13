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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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я знаю они без проблем снимают видеочипы 950m со сломанных ноутов и мутят из них видеокарты pci-e для внутреннего рынка которые к слову нормально так работают (мэдди мурк такую раздобы и гонял тестами и в играх контру ведьмака) и продают их там около 5к рублей