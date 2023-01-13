Наш колорит за границей: самые популярные русские имена, встречающиеся по всему миру

Несмотря на то, что сегодня многие зарубежные страны пытаются отказаться от всего русского, всё же есть ещё вещи, которые политика обошла стороной. Так, например, иностранцы продолжают любить распространённые у нас имена, называя ими своих детей.
Сразу стоит отметить, что многие из них хоть и не имеют исконно нашего происхождения, чаще всего они встречаются всё-таки именно на российских просторах. А теперь к именам.
Так, например, во Франции можно найти Саш, Наташ и Лен. Причём именно в уменьшительном варианте. Кроме того, среди как мальчиков, так и девочек можно встретить Никит. Хотя касаемо последнего не исключено, что свою лепту внёс и Бессон с картиной «Её звали Никита».
Пару лет назад немецкий журнал провёл опрос среди читателей, какие русские имена, по их мнению, считаются самыми красивыми. В пятёрке женских оказались Алина, Полина, Мила, Дарья и Виктория. Список мужских Максим, Вадим, Никита, а также Алёша и Коля (именно в таком виде).
К слову, самыми популярными русскими именами в Германии были Дмитрий и Ольга.
А вот англичане нередко называют именами Миша и Саша как мальчиков, так и девочек. К слову, подобную историю можно встретить и в США. Сейчас же большую популярность на просторах Великобритании также набирают имена Кира и Лидия.
В Южной Корее можно встретить Насть и Екатерин. Причём последнее имя в вариации Катя корейцам не нравится из-за созвучности с местным словом, которое переводится как «фальшивка». По душе им приходится и Евгений вместе с сокращённым Женя. Чаще же всего они используют имена, оканчивающиеся на «ша», вроде Паша или Даша.
После того как в странах Латинской Америки на экранах появился сериал «Доктор Живаго», он сразу обрёл популярность. Поэтому неудивительно, что в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле можно встретить Борисов (в честь автора романа Пастернака), а также Юриев, Антонин и Ларис (в честь главных героев). Кроме того, там популярны имена Иван и Татьяна.
Девочек в Индии очень любят называть Софьями, заменяя первую гласную на «у», а также Светами и Тамарами. Местные жители полагают, что эти имена очень подходят их языку. Однако весьма забавно звучат мужские имена, ведь они представляют собой фамилии наших знаменитых соотечественников: Пушкин и Гагарин.
Если же говорить о тех, кто родился во времена СССР, когда страна особенно дружила с Индией, то среди представителей того поколения можно было встретить Ленина, Сталина и даже Спутник.
Источник:
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