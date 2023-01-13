Наш колорит за границей: самые популярные русские имена, встречающиеся по всему миру

Сразу стоит отметить, что многие из них хоть и не имеют исконно нашего происхождения, чаще всего они встречаются всё-таки именно на российских просторах. А теперь к именам.

Так, например, во Франции можно найти Саш, Наташ и Лен. Причём именно в уменьшительном варианте. Кроме того, среди как мальчиков, так и девочек можно встретить Никит. Хотя касаемо последнего не исключено, что свою лепту внёс и Бессон с картиной «Её звали Никита».