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Наш колорит за границей: самые популярные русские имена, встречающиеся по всему миру

Наш колорит за границей: самые популярные русские имена, встречающиеся по всему миру

Автор:
13 января 2023 01:24
Метки: Индия   англичане   имена   колорит   латинская америка   по всему миру   популярные имена   страны мира   
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Несмотря на то, что сегодня многие зарубежные страны пытаются отказаться от всего русского, всё же есть ещё вещи, которые политика обошла стороной. Так, например, иностранцы продолжают любить распространённые у нас имена, называя ими своих детей.

Сразу стоит отметить, что многие из них хоть и не имеют исконно нашего происхождения, чаще всего они встречаются всё-таки именно на российских просторах. А теперь к именам.


Так, например, во Франции можно найти Саш, Наташ и Лен. Причём именно в уменьшительном варианте. Кроме того, среди как мальчиков, так и девочек можно встретить Никит. Хотя касаемо последнего не исключено, что свою лепту внёс и Бессон с картиной «Её звали Никита».

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Пару лет назад немецкий журнал провёл опрос среди читателей, какие русские имена, по их мнению, считаются самыми красивыми. В пятёрке женских оказались Алина, Полина, Мила, Дарья и Виктория. Список мужских Максим, Вадим, Никита, а также Алёша и Коля (именно в таком виде).

К слову, самыми популярными русскими именами в Германии были Дмитрий и Ольга.


А вот англичане нередко называют именами Миша и Саша как мальчиков, так и девочек. К слову, подобную историю можно встретить и в США. Сейчас же большую популярность на просторах Великобритании также набирают имена Кира и Лидия.

В Южной Корее можно встретить Насть и Екатерин. Причём последнее имя в вариации Катя корейцам не нравится из-за созвучности с местным словом, которое переводится как «фальшивка». По душе им приходится и Евгений вместе с сокращённым Женя. Чаще же всего они используют имена, оканчивающиеся на «ша», вроде Паша или Даша.

После того как в странах Латинской Америки на экранах появился сериал «Доктор Живаго», он сразу обрёл популярность. Поэтому неудивительно, что в Эквадоре, Колумбии и Венесуэле можно встретить Борисов (в честь автора романа Пастернака), а также Юриев, Антонин и Ларис (в честь главных героев).  Кроме того, там популярны имена Иван и Татьяна.

Девочек в Индии очень любят называть Софьями, заменяя первую гласную на «у», а также Светами и Тамарами. Местные жители полагают, что эти имена очень подходят их языку. Однако весьма забавно звучат мужские имена, ведь они представляют собой фамилии наших знаменитых соотечественников: Пушкин и Гагарин.

Если же говорить о тех, кто родился во времена СССР, когда страна особенно дружила с Индией, то среди представителей того поколения можно было встретить Ленина, Сталина и даже Спутник.

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Метки: Индия   англичане   имена   колорит   латинская америка   по всему миру   популярные имена   страны мира   
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2k
александр 16 минут назад
В Турции любимое имя Наташа

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15k
Алекс 8 минут назад
Самые популярные имена в Германии это Мухаммед и Айша...
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Антибиотик
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