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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
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я что с телефоном знакомлюсь, а это так просто ходячая подставка под него?
(хотя судя по контексту мозгов там действительно как у подставки)
Мопед не мой, извините.
А как это связано вашим криком души про вес, гормоны, пассив в виде ребенка и так далее?