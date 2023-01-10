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Географическая разминка для мозгов

Географическая разминка для мозгов

Автор:
10 января 2023 18:25
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведческий тест   страны   тест   
2453
1
В тесте будут лишь страны, которые нечасто можно встретить в новостной повестке. Небольшие государства поставят в тупик даже любителя географии. Готовы проверить свои силы?

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Метки: Тесты   географические тесты   география   страноведческий тест   страны   тест   
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19  комментариев
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Сальвадор - государство в Центральной Америке. Ну это так, к слову.
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10k
Сатанеев 38 минут назад
Школьная география. 14/15.
Затупил про Маврикий, ткнул не туда, причём зная правильный ответ
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20k
Alf 44 минуты назад
Из 15 вопросов ответили верно на 9. Ваши географические познания находятся на уровне средней школы.
Я "чукча", с Катаром погарел.
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3k
constriktor97 46 минут назад
Минус Эквадор и неясность по Сальвадору.
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16k
Ал 50 минут назад
12
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9k
Dabus 58 минут назад
7 из 15ти ...
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3k
VPJ Час назад
Мнда.....Борнео теперь каликвмайдан. Ну Бомбей в мууууубайайайяй, Хотя...Родезию в зИмбавЭ тоже переименовали....
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6k
Leo Sun Час назад
Страны Серра-Леоне не существует в природе - есть Сьерра-Леоне в Западной Африке.
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2k
ДК 2 часа назад
Ну, я лопухнулся с Калимантаном - я вообще не знал что это такое, что это за "крупнейший остров"... Ткнул наугад. Если бы он был назван Борнео, я бы выбрал правильно.
Достойный тест!
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