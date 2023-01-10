Географическая разминка для мозгов

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В тесте будут лишь страны, которые нечасто можно встретить в новостной повестке. Небольшие государства поставят в тупик даже любителя географии. Готовы проверить свои силы?
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