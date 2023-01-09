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Как выглядит форма девушек-полицейских в разных странах

Как выглядит форма девушек-полицейских в разных странах

Автор:
09 января 2023 17:14
Метки: девушки   девушки в форме   девушки-полицейские   полиция   форма девушек   форма полиции   фото   
2062
15

Профессия полицейского давно стала не только мужской, есть в органах много женщин. Сегодня мы решили посмотреть на то, какую форму в разных странах мира носит прекрасная половина.

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А как вы относитесь к женщинам-полицейским?

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Метки: девушки   девушки в форме   девушки-полицейские   полиция   форма девушек   форма полиции   фото   
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142k
Виктор Апрель Час назад
Россия
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BiZ 10 минут назад
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Аарон Чупа 10 минут назад
Шведка мила очень
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BiZ 11 минут назад
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6k
Андрей Крылов 19 минут назад
Оченьо не все тту есть. Чего было бы проще найти и парагвайский с южно африканскими и т.п... А автор даже российских не вставил. Хорошо нашлись люди кто исправил такое упущение. И то не полностью. .. А нашлась какая-от скотина ципсошная. что и подгадить успела по теме российской формы. А всё куда банальнее. Даже если не вдаваться даже краем в политику.
Вполне приличная форма, как по мне.
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11k
Трив 23 минуты назад
А Молдову не перепутали со стюардессой?
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24k
Андрей 55 минут назад
Молдова чёта ваще пипец! Это точно полиция?
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796
Николай Час назад
в Колумбии даже копы в кислотных цветах)))
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Котэ Час назад
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Спелая кукурузинка

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