Как выглядит форма девушек-полицейских в разных странах

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Профессия полицейского давно стала не только мужской, есть в органах много женщин. Сегодня мы решили посмотреть на то, какую форму в разных странах мира носит прекрасная половина.
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А как вы относитесь к женщинам-полицейским?
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