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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится
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Сильно понижено систолическое и сильно повышено диастолическое.
Нам с Андрюхой Ивановым отдуваться?
Ну, за идентичность!
по тому, что видно слева - два диода спаяны последовательно а после них стоит сопротивление. а потом после сопротивления припаяны "дальние" диоды.