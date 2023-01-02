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Фотоприколы и прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
02 января 2023 22:50
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1080
25
Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится
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14  комментариев
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Энеджайзер? Мажор!
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13k
Мистер Фикс 37 минут назад
80/120... школота детектед.
Сильно понижено систолическое и сильно повышено диастолическое.
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63k
doker 2 часа назад
Блин, все комментаторы спят, что ли?

Нам с Андрюхой Ивановым отдуваться?

Ну, за идентичность!

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5k
sedoisever 2 часа назад
Эх, молодёжь... Даже цифры давления по-человечески написать не могут.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
У нашей эстрады, кино и театрах всё точно так же
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1k
Lexx 2 часа назад
Если все светодиоды соединить последовательно, то можно обойтись без резисторов.
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63k
doker 2 часа назад
Гирлянда? Может - фейерверк?

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