18 девушек, на которых свалились тридцать три несчастья

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Жизнь полна всяких неожиданностей, и никто не застрахован от глупых происшествий. Вот и героиням этого поста досталось от судьбы на орехи, по полной программе. Взгляните!
Эпичное невезение
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