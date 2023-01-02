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18 девушек, на которых свалились тридцать три несчастья

18 девушек, на которых свалились тридцать три несчастья

Автор:
02 января 2023 22:48
Сообщество : Юмор
Метки: На орехи   Свалились   Тридцать три   глупые   девушки   неожиданности   несчастья   
4074
18
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Жизнь полна всяких неожиданностей, и никто не застрахован от глупых происшествий. Вот и героиням этого поста досталось от судьбы на орехи, по полной программе. Взгляните!

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Метки: На орехи   Свалились   Тридцать три   глупые   девушки   неожиданности   несчастья   
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10  комментариев
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7k
Zhora 43 минуты назад
Всегда было интересно, а зачем америкосы суют туалетную бумагу в трусы ? Какова цель ? Просто не понимаю. Ну обычно ведь как - задницу вытер, бумажку выбросил в ведёрко. А для чего рулон в трусы совать ?
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21
Aleksey 6 минут назад
сейчас наверное даже дети лучше фотошопят
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1k
Сергей 49 минут назад
Комментарий к фото
Да ещё в "бабулиных" труселях)))
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147
dim Час назад
"Мой мизинец сегодня познакомился со всеми стульями и диваном"... Там нога вообще похожа на этого, из Ледникового Периода
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63k
doker Час назад
Некоторым женщинам это нужно ощутить.

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63k
doker Час назад
Почему я своим девкам машину не покупаю?
Потому...
У меня столько денег нету...
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