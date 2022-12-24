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Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала»

Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала»

Автор:
24 декабря 2022 16:11
Метки: Александр Пономаренко   Юморист   умер   факты   
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Александр вместе с братом-близнецом Валерием выступал в дуэте «Братья Пономаренко». У артиста был рак желудка

Источник:

Юморист Александр Пономаренко, болевший раком, умер на 56-м году жизни, сообщил «РИА Новости» его брат-близнец Валерий Пономаренко. Братья стали известны благодаря участию в передаче «Кривое зеркало» Евгения Петросяна, а также в «Аншлаге» Регины Дубовицкой.

О смерти Пономаренко также сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал он.

«Это очень талантливый человек, очень жаль, что уходят такие люди», — сообщил РБК певец Лев Лещенко.

«Я не могу говорить о Саше со слезами на глазах, потому что Саша, хоть и быстро ушел, но был полон оптимизма, настроен на победу над болезнью. Мне кажется, актеры, когда покидают этот мир, остаются в памяти зрителей своими работами, своими ролями, своими миниатюрами, огромным количеством позитива, смеха, улыбок, которые они подарили миллионам своих поклонников-телезрителей, — рассказала РБК юмористка Елена Воробей. — Мой педагог Исаак Романович Штокбант, предполагая, что он скоро нас покинет, говорил: «Я к этому отношусь спокойно. Готов пойти на повышение». О Саше, как о человеке светлом, могу сказать то же самое: Саша пошел на повышение».

Пономаренко выступал в дуэте вместе со своим братом-близнецом Валерием. На их сайте говорится, что у Александра был рак желудка четвертой степени с метастазами в легкие.

29 ноября Малахов в своей передаче рассказал о болезни Пономаренко. В ней юморист сообщил, что летом 2021-го почувствовал себя плохо после съемок программы, его забрали на скорой в больницу, и через некоторое время поставили диагноз «онкология». Артист рассказал, что прошел через десять курсов химиотерапии, но они ему не помогли. За время болезни он потерял 20 кг.

Александр Пономаренко и его брат родились 13 июня 1967 года в Новочеркасске Ростовской области. Александр по образованию музыкант, его специализация — народные инструменты, также он научился играть на гитаре. Валерий же по образованию актер.

В 1995-м братья решили выступать совместно, так появился их дуэт.

Источник:

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Метки: Александр Пономаренко   Юморист   умер   факты   
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4  комментария
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2k
MPEG-8 2 часа назад
Жалко, царство небесное.
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3k
Александр 37 минут назад
Царства небесного.
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72k
Viktor Час назад
Жалко, нравились мне их выступления.
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324
Albert Rost Час назад
Был у меня друг, который знал его. Теперь ни того, ни другого нет.
Время, ты что творишь...
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