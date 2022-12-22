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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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Стоишь в очереди на кассу, с единичным, но нужным товаром, минут 20... И вот как только подходит твоя очередь, на соседнюю кассу прибегает второй кассир, "Проходите сюда!", а за тобой 1-2 человека...