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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
22 декабря 2022 22:58
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1604
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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4  комментария
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1k
Александр Потёмкин 7 часов назад
Это Я!
Стоишь в очереди на кассу, с единичным, но нужным товаром, минут 20... И вот как только подходит твоя очередь, на соседнюю кассу прибегает второй кассир, "Проходите сюда!", а за тобой 1-2 человека...

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178
Bedouin2 51 минуту назад
Нормас. И котов немного
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24k
Serg2001 7 часов назад
А сверху еще и контрольный сосулей по темечку...)
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