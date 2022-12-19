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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
19 декабря 2022 08:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
3717
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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5  комментариев
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3k
Старичок 3 часа назад
Комментарий к фото
я до конца картинку не развернул и подумал, что чел сунул палец туда, куда собака хер не сует.
а оказалось, что он себе палец подрезал.
такой облом...
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1
взбрык ноги вздрог руки 24 минуты назад
понедельник порадовал...
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26k
Киры4 Час назад
Хорошо, что 21 палец не отрезал.
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54
Vladimir Grishin Киры4 9 минут назад
так пор него и речь
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9k
Евгений Час назад


Удивительно, но как только я иду в отпуск, все решают, что мне скучно, и я хочу куда-нибудь поехать, чтоб там что-то поделать, только стесняюсь спросить.
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