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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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а оказалось, что он себе палец подрезал.
такой облом...
Удивительно, но как только я иду в отпуск, все решают, что мне скучно, и я хочу куда-нибудь поехать, чтоб там что-то поделать, только стесняюсь спросить.